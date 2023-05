Hollywood a colonisé Toronto et Vancouver

Même s’ils sont de plus en plus « colonisés » par Hollywood, la plupart des artistes et artisans anglophones ne s’en plaignent pas.

Bien au contraire. À Vancouver et à Toronto, studios et travailleurs s’abreuvent à bouche que veux-tu aux mamelles plantureuses des géants du numérique. Ces colonisés heureux ne sont pourtant que du cheap labor. Les gouvernements de l’Ontario et de la Colombie-Britannique attirent les colonisateurs américains avec les crédits d’impôt qu’ils consentent pour la main-d’œuvre locale. Environ 75 000 travailleurs de l’Ontario et de la Colombie-Britannique travaillent chaque année sur des productions américaines.

Ce n’est pas parce que les Américains sont en amour avec Vancouver et Toronto qu’ils y brassent d’aussi grosses affaires. C’est qu’ils peuvent compter sur une main-d’œuvre industrieuse et qualifiée et sur des centaines d’artistes affamés prêts à accepter tous les rôles qu’on leur offre, même les plus humbles. Les grands rôles sont réservés aux vedettes américaines ainsi que les postes-clés de production et de réalisation. Mais qu’importe puisque ça paie !

Les Américains comptent aussi sur le différentiel de valeur entre leur billet vert et notre minable « loonie » : plus ou moins 35 cents. Puis il y a les crédits d’impôt pour la main-d’œuvre canadienne. Une série qui coûterait 2 millions $ US par épisode si on la produisait outre-frontière coûte presque la moitié moins quand on la produit dans un studio canadien.

PLUS OU MOINS D’EFFORTS À MONTRÉAL

Montréal offre des avantages comparables aux producteurs américains, sauf qu’au Québec, où on parle surtout français, l’environnement est différent. À Toronto comme à Vancouver, les Américains se sentent chez eux. Ces deux grandes villes font beaucoup plus d’efforts que Montréal pour attirer les producteurs américains.

Ultime attrait pour les Américains : Vancouver se trouve à moins de quatre heures de Los Angeles par avion. C’est donc la porte d’à côté. C’est sans surprise qu’on produit à Vancouver 43 % des 1250 épisodes de séries américaines qu’on tourne chaque année au Canada anglais. Toronto pour sa part en accueille 40 %. Il ne reste que des pinottes pour Montréal où les carnets de commandes des studios ne débordent pas.

L’abondance de séries américaines made in Canada n’a pas que des avantages. Leur grand nombre est indirectement responsable de la diminution constante de séries originales canadiennes en langue anglaise. Celles-ci comptent pour moins du quart de toutes celles qu’on produit au pays. À Vancouver, c’est l’hécatombe pour les séries canadiennes. C’est à peine si elles comptent pour 4 % de toutes celles qu’on tourne. Les studios sont toujours si occupés par les Américains qu’il n’y a plus de place pour les émissions canadiennes.

DES MIETTES

Grâce à la CBC, qui produit la majeure partie des séries originales en langue anglaise, la situation est moins grave à Toronto. Les producteurs américains ont tout de même porté un coup dur aux séries canadiennes en faisant augmenter de façon exponentielle les salaires des techniciens et des artisans, et à un degré moindre, les cachets des artistes. C’est l’une des raisons pour lesquelles les séries anglophones coûtent quatre à cinq fois plus cher que les séries de langue française.

À moins que la contribution des géants du numérique à notre système de radiodiffusion atteigne les 700 ou 800 millions par an que prédit Patrimoine Canada, les Américains continueront longtemps d’occuper le haut du pavé dans les studios de Toronto et de Vancouver, ne laissant que des miettes aux producteurs d’ici.