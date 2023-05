[VIDÉOS] Jérémy Gabriel met fin à la saga qui l’oppose depuis 13 ans à Mike Ward

Après 13 longues années de procédures, Jérémy Gabriel met fin à la saga qui l’oppose à Mike Ward en se désistant de la poursuite civile de 288 000$ qu’il avait intentée contre l’humoriste en janvier 2022.

• À lire aussi: La saga entre Mike Ward Jérémy Gabriel se poursuit

• À lire aussi: Jérémy Gabriel poursuit de nouveau Mike Ward

• À lire aussi: Victoire en Cour suprême: «Je ne suis pas heureux d’avoir gagné, je suis soulagé», affirme Mike Ward

C’est la fin d’un très long combat qui aura mené Jérémy Gabriel et Mike Ward devant de nombreux tribunaux, dont la Cour Suprême, depuis le lancement du spectacle Mike Ward s’eXpose de l’humoriste en 2010 (voir encadré).

Dans une entrevue exclusive accordée à l’avocat François-David Bernier, le jeune homme désormais âgé de 26 ans affirme «en avoir assez».

Capture d'écran, La Firme, YouTube

«Je n’ai plus envie d’être dans la confrontation avec Mike Ward. J’ai envie de passer à autre chose», explique-t-il, ajoutant que le moment était venu.

«Quand ça fait la moitié de ta vie que tu es dans un conflit et que tu ne vois pas de fin, je pense que c’est le temps d’arrêter.»

«Plus rien de constructif»

Jérémy Gabriel assure ne pas avoir été motivé par l’appât du gain durant cette histoire, soulignant que ce désistement est conséquent avec sa motivation première, soit de se faire entendre. Tant sur ce qu’il avait vécu et que sur l’importance d’ouvrir un dialogue sur la protection des enfants dans l’espace public.

Le débat ayant avancé, il estime aujourd’hui que «plus rien de constructif ne peut sortir de cette poursuite».

«La discussion qu’il y a eu était nécessaire, elle a permis à la société de grandir, de se poser des questions. Maintenant, cette poursuite au civil n’apporte pas de discussion, elle ne nous permet pas de grandir collectivement», observe celui qui a récemment diplômé du Collège de radio et télévision de Québec et qui souhaite maintenant penser à son futur.

«Passer à autre chose est une étape cruciale pour être capable d’avoir un nouveau Jérémy.»

Traces profondes

Avec le recul et la maturité, Jérémy Gabriel admet que la voie des tribunaux a été celle initialement choisie par ses parents et qu’avec le bagage qu’il possède aujourd’hui, il ferait probablement les choses différemment. D’ailleurs, sa mère, Sylvie Gabriel, a toujours une procédure au civil de 84 600$ en diffamation engagée à la Cour d’appel contre Mike Ward.

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnés

«C’est tellement un paquet de troubles. Ça a fait éclater ma famille littéralement. Le divorce de mes parents a été causé par le procès en très grande partie et par les séquelles que ça laisse à moi et toute ma famille», reconnaît celui qui est atteint du syndrome de Treacher Collins.

Il tient d’ailleurs à remettre en contexte la blague de Mike Ward pour décrire ces séquelles.

Parce que si le numéro s’attaquait aux «intouchables» de la société, notamment Céline Dion et Gregory Charles, Jérémy Gabriel représentait une cible beaucoup moins outillée pour s’en sortir indemne.

«J’ai 13 ans, je suis dans un bungalow à Charlesbourg et je commence le secondaire. [...] Ce qui est dommage, c’est qu’on a oublié que j’étais un enfant et que je n’avais pas ce qu’il fallait pour me défendre ou comprendre le contexte», rappelle celui qui se faisait appeler «le petit Jérémy» à l’époque où il a chanté pour le pape.

observatore romano

«Un enfant, même s’il est public, n’a pas ce qu’il faut pour composer avec ça, pour gérer ça.»

Invitation relancée

Mais après tout ça, Jérémy Gabriel en veut-il à Mike Ward?

Pas du tout révèle-t-il.

«Au contraire. Je pense que j’ai plus d’empathie pour ce qu’il a vécu. Ce qu’il a dû traverser, ça n’a pas toujours dû être facile», déclare le jeune homme, précisant qu’il sait lui aussi ce que ça représente que de «se battre pour ses principes».

D’ailleurs, si une première invitation pour une rencontre avec Mike Ward a été refusée, la porte demeure ouverte de son côté.

«J’espère que ça va arriver. Parce que je pense que l’histoire nous a interrelié. On a tous deux été affectés par les procédures judiciaires. [...] Je pense qu’après autant d’années, autant de médiatisation, je crois qu’une conversation s’impose», souhaite Jérémy Gabriel.

Chronologie de la saga Gabriel/Ward

Septembre 2010 à mars 2013

230 représentations du spectacle Mike Ward s’eXpose où l’humoriste fait des blagues sur l'enfant

2012

Plainte à la Commission des droits de la personne du Québec pour discrimination

Septembre 2014

Dépôt d’un recours au Tribunal des droits de la personne du Québec pour 80 000$

Juillet 2016

Jugement du Tribunal des droits de la personne condamnant Mike Ward à verser 42 000$ à la famille Gabriel

Novembre 2019

Jugement de la cour d’appel confirmant la décision de première instance de verser 35 000$ à Jérémy Gabriel, mais annulant la compensation de 7000$ à sa mère

Janvier 2020

Autorisation d’en appeler devant la Cour suprême

Octobre 2021

Jugement divisé de la Cour suprême en faveur de Mike Ward, tranchant sur le fait que le dossier en était possiblement un de diffamation et non de discrimination

Janvier 2022

Dépôt de deux poursuites civiles en diffamation, une de Jérémy Gabriel pour 288 000$ et une de sa mère, Sylvie Gabriel, pour 84 600$

Mai 2023

Jérémy Gabriel met fin aux procédures en déposant un avis de désistement de sa poursuite civile contre Mike Ward

Pour voir l'entretien complet entre Jérémy Gabriel et Me François-David Bernier, cliquez ici.