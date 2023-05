Le réflexe 511: «Peut-être que je me suis mal exprimée», dit Guilbault

Accusée par les partis d’opposition de blâmer les automobilistes au lieu de prendre ses responsabilités, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault reconnaît qu’elle s’est «peut-être [...] mal exprimée» en affirmant qu’il faut «développer le réflexe de consulter le 511» pour éviter des bouchons de circulation comme ceux de samedi.

Il y a une «limite à mettre le fardeau sur les épaules des gens», a commenté jeudi le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en réagissant aux propos tenus la veille par Mme Guilbault.

Dans le même sens, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a reproché à la ministre Guilbault de «pointer du doigt» ceux qui ont, samedi dernier, «vécu l’enfer» à l’approche de l’aéroport Montréal-Trudeau.

Mis de l’avant par Mme Guilbault, le service Québec 511, qui permet de s’informer sur les conditions routières et les travaux, est «désuet», considère le PQ.

«Si la ministre blâme les gens de ne pas consulter le 511, moi je l’encourage à optimiser ses liens existants avec les plateformes de géolocalisation. Les Montréalais savent où le trafic est... Ils sont pris dedans», a réagi à son tour le porte-parole libéral en matière de transports, André A. Morin.

Guilbault veut «mieux communiquer»

«Peut-être que je me suis mal exprimée hier. On doit mieux communiquer», a voulu rectifier la ministre des Transports et de la Mobilité durable, en se gardant de ravaler complètement ses propos.

«Il reste que l’information sur les chantiers est centralisée sur une plateforme qui s’appelle 511, a maintenu la ministre. Je veux aussi qu’on bonifie cette plateforme-là.»

La vice-première ministre promet entre autres de vérifier si «le 511 est suffisamment optimal, performant».

Quant aux applications telles que Waze et Google Maps, il s’agit d’outils qui ne sont pas «gérés par le gouvernement», a-t-elle rappelé. « Est-ce qu’il y a eu un bogue avec Waze [samedi dernier], c’est ça qu’on est en train de regarder. Parce qu’honnêtement, le chantier [de l’échangeur St-Pierre] a duré trois jours et il y a seulement samedi où ç’a été si pire», a-t-elle relaté.

«Moi, je travaille pour les automobilistes, pour les gens qui doivent se déplacer sur notre réseau et je vais m’assurer que ça se passe mieux pour la suite», a déclaré la ministre des Transports.

Réagissant lui aussi aux propos de Mme Guilbault, le PDG de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, a témoigné de son inquiétude, notamment à l’approche du Grand Prix de Montréal.

«On n’est même pas rendu au mois de juin et on commence avec une situation qui est quand même inacceptable et qui donne un goût amer aux touristes, aux visiteurs», a-t-il déploré.