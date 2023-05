Les multinationales nous tiennent par les schnolles

Connaissez-vous l’agence Client Partners ?

C’est une entreprise qui remporte beaucoup de succès au Japon.

Elle permet aux gens seuls de se louer des amis.

Tu es récemment séparé et tu ne veux pas aller au cinéma ou au restaurant seul comme un chien ?

Tu appelles Client Partners, et ils vont te trouver un « ami » pour t’accompagner.

Coût : 75 dollars de l’heure.

C’est comme une agence d’escortes, mais sans sexe.

Tu peux aussi te louer une famille. Un faux frère, une fausse mère...

Un faux beau-frère.

AU PLUS FORT LA POCHE

Vous trouvez ça bizarre ?

C’est pourtant ce que font nos gouvernements.

Chaque fois qu’une entreprise étrangère ouvre une usine au Canada, notre premier ministre et son ministre de l’Économie se pètent les bretelles en disant : « Regardez comme nous vivons dans un pays fantastique ! L’entreprise ABC est une multinationale respectée qui aurait pu s’établir dans n’importe quel pays à travers le monde ! Or, elle a choisi de s’établir ici ! »

Idem lorsqu’une multinationale décide d’ouvrir une usine au Québec.

On dit que ces entreprises ont été séduites par la qualité de notre main-d’œuvre, la vigueur de notre économie, le dynamisme de notre culture, la beauté de nos paysages, la qualité de nos matières premières, etc.

Foutaise.

Elles sont venues ici parce qu’on les a payées pour venir ici.

Comme de faux amis qu’on loue grâce à une agence.

Regardez Volkswagen. La multinationale allemande n’a pas décidé d’ouvrir une usine à batteries électriques au Canada parce qu’elle trouvait le pays stimulant.

Elle s’en fout, du Canada !

Elle a pris cette décision parce qu’on lui a donné un chèque de 13 MILLIARDS DE DOLLARS.

C’est notre fric que ces multinationales aiment !

Dire que ces entreprises ont choisi le Canada parce qu’elles aiment le Canada, c’est comme un gars qui, après avoir fait venir une danseuse nue à sa table pour la troisième fois en une heure, dit à ses amis : « Je pense que j’ai un ticket, elle m’a fait de beaux yeux tantôt ! »

Duh !

SE FAIRE BROCHER L’ESTOMAC

Il y a deux façons de créer des emplois.

Mettre en place des mesures qui favorisent la création d’emplois : moins de bureaucratie, moins d’impôts, investir à long terme dans certains secteurs névralgiques, donner un coup de pouce aux PME, améliorer la formation, etc.

Ou sortir le chéquier et dérouler le tapis rouge pour les grosses multinationales.

Donner des millions à des entrepreneurs étrangers richissimes qui chient des lingots d’or.

Comme Volkswagen.

La différence entre la première et la deuxième façon, c’est la différence entre perdre du poids en faisant de l’exercice et en changeant ton alimentation, et perdre du poids en te faisant brocher l’estomac.

La deuxième façon est plus rapide et donne des résultats plus spectaculaires, mais elle ne change rien au fond du problème.

Malheureusement, au Canada (et au Québec), on préfère la seconde solution.

C’est plus flashant.

« Regardez, on a créé 200 emplois d’un coup en attirant la compagnie ABC chez nous ! »

Oui, mais à quel prix ? Combien chaque emploi a-t-il coûté ?

Et qui te dit qu’après cinq ans, une fois son chèque encaissé, la compagnie ABC ne lèvera pas les feutres?