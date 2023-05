L’été arrive: voici comment sécuriser votre piscine

Le gouvernement du Québec a rappelé jeudi, l'importance de bien sécuriser les piscines résidentielles et de respecter la loi pour prévenir les noyades, notamment chez les jeunes enfants.

«Les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées ou même démontables, constituent un risque important de noyade chez les jeunes enfants, particulièrement lorsqu’ils échappent à la supervision d’une personne adulte et que les installations ne sont pas adéquatement sécurisées», peut-on notamment lire sur le site du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Au Québec, c’est au propriétaire que revient la responsabilité de sécuriser la piscine résidentielle en respectant le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles disponible en ligne.

Ces mesures s’appliquent à tous les propriétaires de piscines résidentielles extérieures qui contiennent 60 cm d’eau ou plus, qu’elles soient creusées, semi-creusées, hors-terre ou démontables (gonflables ou autres).

Parmi elles, on retrouve:

l’installation d'une clôture ou d’une enceinte munie d'une porte de sécurité se refermant automatiquement, d’une hauteur minimale de 1,2 m;

l’enceinte ne doit pas être conçue de manière à pouvoir être escaladée facilement;

toute structure ou équipement fixe qui pourrait permettre à un enfant d’escalader et d’atteindre la piscine doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou de la clôture;

l’installation d’un plongeoir est aussi assujettie aux normes du Bureau de normalisation du Québec qui prévoient notamment la dimension et la profondeur minimale pour installer un plongeoir.

Soulignons que chaque municipalité peut aussi avoir une réglementation qui lui est propre afin de renforcer certains aspects de la Loi. De plus, le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du règlement est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 700 $.