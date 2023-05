LNH: Gary Bettman reçoit un prix pour l’ensemble de son œuvre

Exprimant sa fierté de recevoir un prix du «Sports Business Journal», mercredi soir, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a souligné la croissance de l’organisation depuis son arrivée en poste en 1993.

Le grand patron du circuit a reçu cette récompense pour l’ensemble de sa carrière de dirigeant l’ayant notamment fait passer dans les bureaux de la NBA. Après avoir agi comme vice-président senior de la ligue de basketball et conseiller général, il a guidé la LNH vers de nouveaux sommets financiers : le nombre de concessions est passé de 24 à 32, tandis que les revenus totaux grimpent de 400 millions $ par année environ. L’an dernier, ils étaient de l’ordre de 5,2 milliards $.

La clé du succès aux yeux du septuagénaire est simple si on demeure aux aguets de ce qui se déroule ailleurs et prêt à bouger rapidement afin de consolider sa place dans l’univers sportif de la planète.

«Le monde est en constante évolution et si vous n’avancez pas, vous reculerez. Il s’agit d’identifier de nouvelles manières de rejoindre les gens, d’utiliser les moyens qui n’existaient pas quand je suis arrivé dans la sphère sportive. Cela offre plus que jamais une opportunité de se servir de la plateforme que représente le sport», a déclaré Bettman au site NHL.com.

Celui ayant établi un record de longévité à la tête d’une des quatre ligues sportives principales en Amérique du Nord tient à demeurer modeste malgré sa réussite.

«J’ai toujours tenté de ne pas personnaliser cela. Ce sont les propriétaires, les partisans et tous les gens qui travaillent au sein des organisations. Ce prix reflète tous leurs efforts et je suis très à l’aise avec cela», a-t-il affirmé.

Beaucoup de changements

Durant le règne de Bettman, le portrait de la LNH a certes changé passablement. Certaines équipes, dont les Nordiques de Québec qui sont devenus l’Avalanche du Colorado, ont changé d’adresse. Aussi, le circuit a voulu exploiter la plupart des marchés d’importance aux États-Unis, même s’il n’a pas encore de concession dans quelques-uns, incluant Houston.

En revanche, la LNH compte maintenant sur des équipes à Seattle (Kraken) et Las Vegas (Golden Knights). Des lieux n’étant pas traditionnellement liés au hockey comme la Caroline du Nord (Hurricanes) et Nashville (Predators) goûtent au plus important niveau de jeu au monde. Côté événementiel, les parties en plein air ont suscité un intérêt monstre à chaque coup, celles-ci se tenant dans des stades remplis et générant des retombées économiques significatives.

«Je regarde ce que nous pouvons accomplir et ce que nous pouvons mieux faire pour progresser. Il faut continuer d’être en relation avec nos partisans et faire grandir notre sport en le rendant plus excitant et attrayant, comme pour toutes les activités que vous suivez durant votre temps libre», a rappelé le commissaire.