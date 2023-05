Louane lance sa tournée aux Francos de Montréal le 14 juin

La chanteuse française Louane donnera le tout premier concert de sa nouvelle tournée Le club des sentiments, le 14 juin, à Montréal, dans le cadre des Francos.

Ce premier concert en solo dans la métropole s’annonce d’ailleurs «hyper différent» de ses précédents, a-t-elle fait savoir à l’Agence QMI, jeudi matin. Pour la première fois de sa carrière, elle sera complètement seule sur scène, sans musiciens pour l’accompagner.

«C’est très particulier, mais je suis quand même contente de défendre ce projet-là de cette façon-là. Je ne me voyais pas, avec l’album Sentiments, faire la même chose que ce que j’ai pu faire avant, c’est-à-dire des concerts très pop», a-t-elle ajouté.

Artistiquement, cette prise de risque et cette mise à nue qu’elle s’apprête à présenter sur les planches sont pour elle très stimulantes, mais elles lui font aussi «complètement peur», a-t-elle dit en rigolant, à l’autre bout du fil. «C’est carrément flippant, surtout que je vais devoir tenir la salle toute seule pendant 1 h 40 alors que je n’ai jamais fait ça», a ensuite poursuivi la chanteuse, qui s’est d’abord fait connaitre à The Voice en France, en 2013.

«Malgré le fait que [le concert] soit très intimiste, ce sera aussi très dynamique. J’ai vraiment imaginé la tournée pour que ce soit un concept qui change en fonction des différentes chansons», a-t-elle aussi précisé.

Il faut dire que l’album Sentiments, son petit dernier à être atterri dans les bacs des disquaires, en décembre, est un opus beaucoup plus personnel sur lequel elle a écrit la majorité des titres, et où les accroches pop ont laissé leur place à une musicalité plus simple, se rapprochant du piano-voix.

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL MUSIC CANADA

Le spectacle n’étant pas tout à fait monté – elle entre en résidence vendredi pour le mettre en place –, elle ne savait pas encore si elle allait ressusciter la boite à sentiments, qui invitait les spectateurs à se confier anonymement sur leurs sentiments avant chaque spectacle. Le dépouillement de ces boites et les confidences d’admirateurs sur les réseaux sociaux ont d’ailleurs inspiré certaines chansons de l’album, notamment Tu m’as dit, écrite d’après le témoignage d’une mère de famille qui croyait ne jamais retrouver l’amour, mais qui a finalement rencontré la bonne personne.

Maturité et affirmation

Dix ans se sont écoulés depuis sa participation à The Voice, mais aussi depuis qu’elle a obtenu son premier rôle au cinéma dans «La famille Bélier». Bien que chaque album corresponde à une époque dans laquelle elle a vécu, l’artiste de 26 ans estime avoir «vraiment grandi ces dernières années», entre autres depuis la naissance de sa fille, bien que la maternité n’ait pas changé sa façon de travailler.

Tout son bagage acquis a également contribué à définir l'artiste qu'elle souhaitait être.

«Sur mon premier album je n’ai écrit qu’une seule chanson, sur le deuxième j’en ai écrit 2-3, j’ai écrit la moitié du troisième, du coup, ça tombait sous le sens d’écrire le quatrième album en entier, mais c’est vraiment parce que j’ai appris à le faire», a-t-elle soutenu.

«Petit à petit, je me sentais mieux avec l’écriture, et je pense que c’est tout simplement ça», a expliqué Louane.

Frites et tyrolienne

Le lancement de sa tournée à Montréal est principalement dû à un concours de circonstances, mais c’est tant mieux. Louane et sa petite famille adorent Montréal. «Je suis venue plein de fois hors tournée. Je suis trop contente de commencer par Montréal, c’est une ville que j’aime beaucoup», a notamment exprimé la chanteuse avec enthousiasme, jeudi.

Son dernier passage dans la métropole remonte au mois d’avril où elle avait pris part à la grande finale de La Voix et y avait offert deux chansons, Secrets et Si t’étais là.

Elle en avait également profité pour faire de la tyrolienne dans le Vieux-Port de Montréal et manger une bonne frite dans le coin, a-t-elle confié.

Louane présentera son spectacle Le club des sentiments au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le 14 juin prochain, dans le cadre des Francos de Montréal. Les billets sont en vente en ligne.

L’art comme catalyseur pour son TDAH

Louane a reçu un diagnostic de TDAH à l’âge de 8 ans. N’ayant pas grandi avec des modèles affirmés dans la colonie artistique, elle n’hésite pas à faire entendre sa voix sur le sujet.

«Je suis à l’aise d’en parler aujourd’hui, parce que j’ai envie que les gens sachent que c’est normal. Je ne sais pas si j’ai envie d’être un "modèle", mais de pouvoir porter le message que le TDAH ce n’est pas une fin en soi et qu’on peut en profiter, c’est important pour moi, a-t-elle souligné. L’art et le fait d’écrire me permettent d’apprendre à catalyser tout ça en fait.»