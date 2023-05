Maripier et Jérémy: on tourne la page!

C’est fou : la même semaine, on assiste à la « résolution » de deux « affaires », le point final de deux sagas qui ont tenu le Québec en haleine pendant des mois et des années.

Maripier Morin se trouve un travail d’animatrice à WKND. Et Jérémy Gabriel met fin à sa poursuite contre Mike Ward.

Bien sûr, les deux situations sont complètement différentes : Maripier a reconnu avoir agressé une chanteuse. Jérémy est un chanteur qui a été verbalement agressé par un humoriste.

Mais est-ce que je peux vous avouer que j’ai poussé un grand soupir de soulagement quand j’ai appris la fin de ces deux histoires qui n’en finissaient plus ?

Enfin ! On va pouvoir passer à un autre appel, tourner la page, recommencer à neuf.

REPARTIR À ZÉRO

« Bravo de continuer de croire en qui tu es, dans tout ce que tu es. Je suis sûre que le monde est assez intelligent pour voir qui t’es vraiment. »

Vous vous rappelez : c’est ce que France Castel disait à Maripier Morin dans l’épisode de L’autre midi à la table d’à côté diffusé à Radio-Canada. Même pas trois semaines plus tard, on apprend que la station WKND « a vu qui elle est vraiment » en lui offrant un micro.

C’est un scénario de rêve, un auteur hollywoodien n’aurait pas mieux fait : après la chute, la descente aux enfers, le travail sur soi et la traversée du désert, c’est le grand retour, le comeback comme on dit dans la ville des rêves.

Maintenant, j’espère juste que quand elle ira en ondes aux petites heures du matin en août, Maripier Morin sera jugée pour ses talents d’animatrice, pour ses compétences professionnelles. En toute objectivité.

J’espère que les langues sales, les pisse-vinaigre et les empêcheurs de travailler en rond (ceux qui disaient qu’elle n’aurait même pas dû auditionner pour son rôle dans Arlette) vont lui foutre la paix.

« Je n’ai plus envie d’être dans la confrontation avec Mike Ward. Quand ça fait la moitié de ta vie que tu es dans un conflit et que tu ne vois pas de fin, je pense que c’est le temps d’arrêter ». Ça, c’est ce que Jérémy Gabriel a déclaré à Me François-David Bernier, en annonçant qu’il mettait fin à sa poursuite au civil contre Mike Ward.

Pas besoin d’être un psy pour savoir qu’un individu normalement constitué ne peut pas passer des années dans la « confrontation » sans que ça finisse par l’épuiser. On imagine facilement que Jérémy a envie de vivre autre chose que le combat, aussi légitime et fondé soit-il.

Mais une autre phrase m’a frappée dans l’entrevue de Jérémy Gabriel. « Passer à autre chose est une étape cruciale pour être capable d’avoir un nouveau Jérémy », a-t-il dit dans cet entretien exclusif.

Pourquoi ça me touche autant ? Parce que cela s’applique aussi à Maripier Morin. « Passer à autre chose est une étape cruciale pour être capable d’avoir une nouvelle Maripier », aurait-elle pu dire.

PROCHAIN ÉPISODE

Dans les deux cas, je souhaite à ces personnalités publiques d’exister pour elles-mêmes et par elles-mêmes, sans que le nom d’un autre soit constamment et à tout jamais associé au leur.

On est rendus là. Jusqu’à la prochaine affaire, la prochaine saga... qui va tenir le Québec en haleine pendant des mois et des années.