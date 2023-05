Mission Kandahar: Gerard Butler ne surprendra personne dans ce rôle

Le cinéaste Ric Roman Waugh (L’ultime assaut) retrouve Gerard Butler et le campe en agent de la CIA qui doit quitter le pays.

Tom Harris (Gerard Butler) est un agent américain infiltré en Iran. Sous prétexte d’effectuer des travaux de maintenance, il parvient à faire sauter une centrale nucléaire clandestine. Mais une journaliste évente la manœuvre, tandis que la CIA lui demande de poursuivre le travail en Afghanistan avec Mo (Navid Negahban), qui fera office de traducteur. Et les deux hommes doivent s’échapper du pays en tentant de semer les nombreuses personnes ou entités à leurs trousses.

Reprenant le type de rôle qui l’a rendu célèbre, Gerard Butler – qui retrouve Ric Roman Waugh pour la troisième fois – est donc en terrain connu. Le scénario, œuvre de Mitchell LaFortune, ancien agent américain, demeure crédible d’un bout à l’autre tout en accumulant les sous-intrigues. Les personnages secondaires et les informations contextuelles donnent rapidement à Mission Kandahar un air de suspense d’espionnage démenti par la seconde moitié du film, résolument axée sur l’action.

Encore une fois, Gerard Butler prête ses traits à un personnage construit à la hâte – incluant le cliché de l’épouse américaine qui n’en peut plus de le savoir en mission dans des pays mis à feu et à sang –, fait sauter des bâtiments et manœuvre voitures et armes avec la même fougue. Sommes-nous surpris? Non.

Note: 2,5 sur 5