Mondial de l’IIHF : les Américains dans le carré d’as sans problème

Lane Hutson et ses coéquipiers américains n’ont eu aucun mal à se débarrasser de la Tchéquie en quart de finale du Championnat du monde de hockey masculin, l’emportant 3 à 0, jeudi à Tampere.

L’espoir à la ligne bleue du Canadien de Montréal a obtenu une mention d’aide sur le premier but des États-Unis. Prenant de la vitesse en zone offensive, Hutson a décoché un lancer et un retour a été accordé par Karel Vejmelka. Matt Coronato a sauté sur celui-ci et a marqué en pivotant.

À lire aussi: Le Canada en aura plein les bras contre la Finlande

Nick Perbix a doublé l’avance des Américains d’un tir voilé qui a frôlé la perfection, en deuxième période. Au troisième tiers, le meilleur buteur de l’équipe, Cutter Gauthier, a aussi touché la cible d’un lancer des ligues majeures.

Si l’espoir des Flyers de Philadelphie est au deuxième rang des marqueurs du tournoi avec sept réussites, l’homme au sommet de l’échelle avec huit buts, Dominik Kubalik, a été réduit au silence. Ce fut aussi le cas pour toute l’attaque tchèque, qui s’est butée 15 fois au gardien Casey DeSmith.

Les États-Unis sont les seuls à être demeurés invaincus durant la phase préliminaire.

L’Allemagne cause la surprise

À Riga, la Suisse tentait de poursuivre son parcours de rêve contre l’Allemagne, mais celle-ci a joué les trouble-fête en se sauvant avec une victoire de 3 à 1.

Tandis que les Américains dominaient le groupe A, la formation helvète s’était installée comme première tête de série du groupe B après de surprenants gains sur le Canada et la Tchéquie, notamment. Les Suisses avaient toutefois été accrochés par la Lettonie à leur dernier duel préliminaire et leurs déboires se sont poursuivis contre l’Allemagne.

Les attaquants John Peterka et Nico Sturm ont frappé tour à tour en 36 secondes en fin de deuxième période pour donner une bonne avance à leur pays. C’est la défensive suisse qui a beaucoup écopé dans cette rencontre, accordant le troisième filet en désavantage numérique.

Le gardien Robert Mayer n’a pas très bien paru lui non plus dès le premier vingt quand il a laissé glisser très lentement derrière lui une rondelle tirée de loin par Maximilian Kastner. Le défenseur des Devils du New Jersey Jonas Siegenthaler a été l’unique buteur suisse.

Les autres rencontres de quart de finale opposant le Canada à la Finlande et la Suède à la Lettonie suivront plus tard dans la journée.