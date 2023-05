Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 26 mai qui en valent le détour.

Tennis: Nicolas Jarry c. Alexander Zverev

AFP

Nicolas Jarry, 54e raquette mondiale, connait certains des meilleurs moments de sa carrière en 2023. Le Chilien a triomphé sur sa terre natale à Santiago, en mars, et il roule sur un train d’enfer à l’Omnium de Genève. Il a notamment éliminé Dusan Lajovic et Casper Ruud, deux athlètes mieux classés ayant soulevé des trophées sur terre battue cette année. Son prochain défi, en demi-finale, en sera un assez complexe. Zverev, ancien membre du top 5 mondial, a battu Christopher Eubanks et a profité du retrait de Wu Yibing. Les batteries pleines, il devrait être en mesure de mettre un terme au conte de fées de Jarry.

Prédiction: Victoire d’Alexander Zverev – 1,47

Baseball: Blue Jays de Toronto c. Twins du Minnesota

Getty Images via AFP

Les Blue Jays traversent une séquence aride et même une victoire de 20 à 1 face aux Rays de Tampa Bay ne leur a pas permis de s'extirper de leur torpeur. Tant au monticule qu’à la plaque, la troupe de John Schneider peine à afficher la constance nécessaire. Face aux Twins, au Target Field, l’artilleur Kevin Gausman (2-3) se mesurera aux frappeurs adverses. L’occasion est belle pour celui qui présente une moyenne de points mérités de 3,14 cette saison puisque l’équipe du Minnesota a été limitée à trois points ou moins trois fois à ses quatre derniers matchs. Le Québécois Édouard Julien pourrait d’ailleurs disputer son premier duel en carrière contre la seule formation canadienne des ligues majeures.

Prédiction: Victoire des Blue Jays de Toronto – 1,66

Tennis: Brandon Nakashima c. Arthur Fils

Getty Images via AFP

L’Américain Nakashima effectue une bonne préparation à Lyon avant d’amorcer le tournoi de Roland-Garros, où il affrontera d’ailleurs le Canadien Denis Shapovalov au premier tour. Dans le sud de la France, le 52e joueur mondial s’est débarrassé coup sur coup de Diego Schwartzman, Arthur Rinderknech et Tommy Paul. Fils, lui, n’a pas beaucoup joué dans les derniers jours. Au deuxième tour, le Français a remporté par forfait un duel contre Mikael Ymer dès la première manche, puis son match contre Félix Auger-Aliassime a été annulé à cause de la blessure de ce dernier. Bien que Fils joue devant une foule partisane, le jeune homme de 18 ans devrait avoir du mal à se défaire de Nakashima.

Prédiction: Victoire de Brandon Nakashima – 2,17