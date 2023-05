Patinage artistique: Joannie Rochette et Patrick Chan nommés ambassadeurs du championnat mondial qui aura lieu à Montréal en mars 2024

Quatre ans plus tard que prévu initialement, Montréal accueillera finalement le championnat mondial de patinage artistique au Centre du 18 au 24 mars 2024.

En raison de la pandémie, le championnat mondial de 2020 avait été l’un des premiers événements annulés. Pour les années subséquentes, l’événement avait déjà été attribué. Montréal accueille le mondial pour la première fois depuis 1932. Le Canada tiendra l'événement qui accueille 200 athlètes provenant de 50 pays pour la 11e occasion.

Médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, Joannie Rochette sera l’ambassadrice du mondial en compagnie de Patrick Chan. Médaillé d’or à la compétition par équipe aux Jeux de Peyongchang en 2018 et d’argent en solo et en équipe à Sotchi en 2014, Chan a aussi remporté trois titres mondiaux.

«Montréal reçoit le monde entier et c’est un honneur pour moi d’agir comme ambassadrice, a-t-elle raconté en marge du point de presse annonçant sa sélection et celle de Chan. J’habite Montréal depuis l’âge de 15 ans et j’adore ma ville. C’est le fun pour les athlètes que le championnat ait lieu au mythique Centre Bell. L’annonce de l’annulation était triste, mais c’est le fun que l’événement soit de retour quatre ans plus tard.»

Rochette est contente que les patineurs canadiens puissent vivre l’expérience de patiner à la maison à l’occasion du mondial. «Je suis vraiment contente pour les athlètes. Je n’ai jamais patiné à Montréal pour un mondial. Je l’avais fait à Calgary, mais ce n’est pas la même chose.»

«Autre niveau»

Rochette est emballée par le niveau du patinage artistique féminin. «Le patinage est rendu ailleurs, à un autre niveau avec les quadruples et les triples axel, a résumé l’étudiante qui terminera sa résidence en médecine dans deux ans. Je pensais que physiologiquement, c’était impossible pour les femmes de réaliser un quadruple saut. Avec la tricherie ou pas, les Russes ont poussé le sport plus loin. Les Japonaises réussissent aussi des quadruples et les Canadiennes débutent plus jeune voyant que c’est possible. Je ne suis pas certaine que j’aimerais tenter un quadruple si je patinais encore.»

«C’est impressionnant de voir ça, mais on ne doit pas perdre de vue le côté artistique, de poursuivre Rochette qui a chaussé les patins ce matin à l’occasion du point de presse. Quand tu réussis des éléments très demandant sur le plan technique, l’aspect artistique en souffre, mais certains arrivent à bien jumeler les deux. Ça ajoute un élément d’excitation pour les amateurs.»

En solo, la meilleure Canadienne est Madeline Schizas qui était présente aux Jeux de Pékin en 2022. «Elle est bien meilleure que moi, a affirmé Rochette qui a remporté l’argent au championnat mondial en 2009. Elle réussit des combinaisons triple, triple, mais ce n’est pas suffisant pour rivaliser avec les meilleures qui font des quadruples.»