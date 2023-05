Peu importe ce que Jonathan Huberdeau pense, la Floride ne s’ennuie pas de lui

Ayant atteint la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1996, les Panthers de la Floride se félicitent encore d’une transaction qui pourrait bien constituer l’une des plus marquantes de leur histoire.

Quand l’échange avec les Flames de Calgary a été scellé le 22 juillet 2022, plusieurs observateurs ont froncé les sourcils relativement à la décision de l’organisation floridienne de laisser aller Jonathan Huberdeau, qui venait de récolter 115 points en saison régulière. Cependant, en mettant la main sur Tkachuk, le directeur général Bill Zito croyait avoir mis la main sur une alternative de premier choix pour catalyser son offensive. Or, le frère de l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Brady Tkachuk lui a donné raison et continue de le faire.

Pour une deuxième année d’affilée, il a dépassé le plateau des 100 points pendant qu’Huberdeau a peiné en Alberta. Et, si les Flames ont manqué les séries, les Panthers ont pleinement profité de leur présence en éliminatoires; faut-il toutefois rappeler qu’ils ont obtenu un point de moins que Calgary durant la campagne. Il reste qu’on ne peut rien enlever aux Panthers, qui ont renversé trois puissances de la Ligue nationale de hockey pour atteindre le tour ultime. Pour cela, ils doivent une fière chandelle à Matthew Tkachuk, candidat de choix au trophée Conn-Smythe. Il a encore sévi mercredi en inscrivant le filet décisif avec quatre secondes à écouler, dans un triomphe de 4 à 3 contre les Hurricanes de la Caroline.

«Qui d’autre? Ce qu’il amène à cette équipe est impossible à expliquer», a commenté le défenseur Aaron Ekblad au site NHL.com à propos de son coéquipier.

Pour Tkachuk, tout demeure un jeu d’équipe et non une question d’exploits individuels.

«Nous connaissons notre potentiel. Nous savons comment jouer adéquatement et ce qui nous permet d’accumuler les succès. Vivre cela avec les gars et voir tout le calme ici est très spécial. Rien ne nous ennuie. Même si l’adversaire marque avec trois minutes à faire et qu’on pourrait se demander ce qui surviendra, nous restons en contrôle», a-t-il dit au terme de la finale de l’Association de l’Est.

Au diable les superstitions

En attendant la finale, les Panthers prendront quelques jours de repos et contempleront le trophée Prince-de-Galles, remis aux champions de l’Est. D’ailleurs, Tkachuk se fiche des superstitions et a touché l’objet quand il fut présenté aux vainqueurs après la rencontre de mercredi. C’est un prix très convoité, même si le plus important reste à gagner.

«Personne ne prédisait qu’on allait se qualifier en séries. C’est très agréable de le saisir et de le transporter en étant photographiés avec lui. Nous l’avons mérité, a-t-il justifié. Nous n’avons vraiment pas emprunté le chemin facile. Je pense qu’en ayant bloqué des tirs, encaissé des coups et tout fait pour remporter un tel trophée, nous pouvons l’apprécier.»