Pourquoi ces 30 joueurs russes sont-ils morts?

Crise cardiaque à 22 ans, empoisonnement, chute d'un balcon, noyade, disparition, décès en plein sommeil, accident de train, mort d’hypothermie: plusieurs joueurs de hockey russe, souvent très jeunes, ont perdu la vie dans des circonstances incompréhensibles dans les dernières années.

Kent Hughes aura peut-être à décider s’il choisit le joyau Matvei Michkov au cinquième rang au prochain repêchage. Si son contrat en Russie, auquel il reste encore trois ans à écouler, peut freiner le désir de le choisir, le décès mystérieux de son père, retrouvé dans un étang, et les nombreuses autres morts tragiques impliquant des athlètes russes soulèvent plusieurs questions.

En fouillant dans plusieurs médias, dont une bonne partie en Russie, Le Journal a retracé 30 décès difficiles à comprendre qui sont survenus depuis qu’un premier joueur originaire du pays a mis les pieds dans la LNH.

Tout indique que la liste est plus longue. Mais pour plusieurs joueurs, les informations étaient inexistantes ou très peu documentées. Nous avons donc relevé seulement les cas que l’on pouvait confirmer avec plusieurs sources.

Professeur d’histoire à l’UQAM, Jean Lévesque se spécialise dans le sport international et la politique russe. Il se dit «surpris» par le nombre de décès nébuleux que nous avons compilés.

«Juste des joueurs de hockey? [...] C’est louche, c’est sûr que c’est une surreprésentation par rapport à d’autres sports», a-t-il commenté, lors d’une entrevue téléphonique.

Nos recherches exposent aussi que la version officielle de la cause du décès est souvent la crise cardiaque. Encore une fois, c’est surprenant, selon le professeur Lévesque, qui rappelle qu’il s’agit «d’athlètes de haut niveau».

Un décès par crise cardiaque peut certes arriver, mais c’est plutôt rare dans les autres sports, ou en fait n’importe où, sauf dans le hockey russe. M. Lévesque rappelle celle du joueur de soccer danois Christian Eriksen en 2021. Mais ce dernier a survécu et il a été démontré qu’il souffrait à la base d’une rare anomalie au cœur.

La mafia russe

Dans les années 1990, la mafia russe a aussi infiltré le hockey. Ce phénomène a été lié à la disparition de plusieurs joueurs, dirigeants et employés des équipes en Russie. «Les athlètes étaient rackettés par la mafia, donc si tu refusais de payer ta cote...», poursuit le professeur d’histoire.

En 1996, le directeur administratif de l’équipe de hockey de l’Armée Rouge a été assassiné.

La même année, le directeur général du Spartak de Yekaterinburg a été tué par balles.

Avec la KHL aujourd’hui, «peut-être que la mafia essaie de s’en prendre à des joueurs individuellement», ajoute M. Lévesque. Mais ce n’est plus comme c’était dans les années 1990, assure-t-il.

La KHL, «c’est contrôlé par l’État et les oligarques qui, en général, sont capables de se protéger de la mafia».

Mais tous ces décès donnent un éclairage différent sur la situation des joueurs russes en Amérique du Nord et sur les raisons pour lesquelles certains se tiennent loin des médias quand il est question de commenter la situation dans leur pays natal.

Au-delà des soupçons criminels de plusieurs de ces décès, c’est aussi la sécurité et l’encadrement des joueurs qui soulèvent énormément de questions.

Abakar Kazbekov (2004-2022) – 18 ans

courtoisie

L’attaquant des Knights de London est mort quelques jours avant Noël après être tombé d’un immeuble. Il avait été le tout premier choix au total de la ligue ontarienne en 2021. La police de London a confirmé qu’aucun élément criminel n’était suspecté. La thèse du suicide a été avancée par quelques médias.

Valeri Karpov (1971-2014) – 43 ans

courtoisie

Il a joué durant quatre ans dans l’organisation des Ducks d’Anaheim, donc 76 matchs dans la LNH. Il a ensuite évolué en Russie de 1997 à 2005. Il a été tué dans sa maison lors d’une bagarre, au cours de laquelle il a déboulé les escaliers.

Igor Misko (1986-2010) – 24 ans

courtoisie

L’attaquant évoluait dans la KHL avec Saint-Pétersbourg lorsqu’il a fait une crise cardiaque durant l’été.

Denis Martyniuk (1979-2008) – 29 ans

courtoisie

Repêché par les Canucks de Vancouver en 1997, il a aussi évolué avec le Spartak de Moscou. Alors qu’il jouait avec le Kristall de Saratov en Russie, il se serait effondré en sortant d’un ascenseur. Cause de la mort selon les autorités: crise cardiaque.

Igor Evdokimov (1962-2008) – 46 ans

courtoisie

Après une longue carrière avec l’équipe russe de Leningrad, il a subi une crise cardiaque.

Aleksei Cherepanov (1989-2008) – 19 ans

Getty Images North America; Getty Images; Marc Serota; Stringer

Choix de première ronde des Rangers en 2007, il s’est effondré sur le banc de son équipe de la KHL, l’Avangard d’Omsk, l’année suivante. Cause de sa mort: insuffisance cardiaque. Une enquête a mené à la suspension de cinq employés et médecins de l’équipe russe.

Igor Antosik (1987-2008) – 21 ans

courtoisie

Après avoir représenté la Russie au Championnat mondial des moins de 18 ans a notamment évolué avec le Dynamo de Moscou. Alors qu’il s’entraînait avec son équipe russe en 2008, il a perdu connaissance et ne s’est jamais réveillé. Il serait mort d’une rupture d’anévrisme.

Maksim Popov (1983-2007) – 24 ans

Il a évolué pour St. Petersburg dans la meilleure ligue russe. Les circonstances de sa mort ne sont pas disponibles.

Sergei Zholtok (1972-2004) – 32 ans

JMTL

L'excellent joueur letton qui a évolué avec le Canadien a joué 588 matchs dans la LNH. Durant le lockout, il s’alignait avec Riga quand il a perdu la vie en plein match, en Biélorussie. La cause de son décès: insuffisance cardiaque.

Anatoly Ustyugov (1977-2004) – 27 ans

courtoisie

Le choix de quatrième ronde des Red Wings a uniquement joué en Russie de 1994 à 2004, quand sa vie s’est arrêtée tragiquement. Selon les informations disponibles, il aurait été assassiné lors d’un vol.

Oleg Vevcherenko (1968-2003) – 35 ans

courtoisie

Le défenseur a joué en Russie de 1984 à 2003; il a glissé de son balcon et est tombé de neuf étages.

Aleksei Traseukh (1968-2003) – 35 ans

courtoisie

L’attaquant a évolué près d’une quinzaine d’années dans la grosse ligue russe. Alors qu’il était aide-entraîneur du Yaroslav de Torpedo, il a été retrouvé mort chez lui. Les autorités ont annoncé qu’il avait mis fin à ces jours avec une arme à feu, une version qui a été contestée par ses proches.

Aleksandr Krevsun (1980-2002) – 22 ans

courtoisie

Repêché par les Predators de Nashville en 1999, il a joué un an en Amérique du Nord après sa sélection. Mais durant son entraînement estival l’année suivante, il s’est effondré et ne s’est jamais relevé. La cause de sa mort, selon les informations rendues publiques: hémorragie cérébrale.

Sergei Zemchenok (1976-2001) – 25 ans

Courtoisie

Celui qui a représenté la Russie au Championnat mondial junior comme gardien de but est mort subitement au début de sa carrière avec le Mettalurg de Magnitogorsk. Il a reçu une balle dans la tête en rentrant chez lui.

Aleksei Stepanov (1972-2000) – 28 ans

courtoisie

Il est mort aussi subitement à sa neuvième année dans la meilleure ligue russe. Selon les informations rendues publiques, il est allé à la pêche et son corps a été retrouvé au fond d’un lac.

Valentin Markov (1947-1999) – 52 ans

courtoisie

Solide défenseur, il a joué durant 16 ans dans la meilleure ligue russe, dont 14 ans à Moscou. Il a évolué au sein de l’équipe de l’Union soviétique, et il était entraîneur adjoint du Spartak de Moscou quand il a été assassiné au couteau.

Oleg Kostrikov (1971-1999) – 28 ans

courtoisie

Évoluant en deuxième division en Russie, il s’est effondré en plein match alors qu’il était en zone neutre. La cause de sa mort selon l’autopsie: hémorragie cérébrale.

Aleksandr Osadchy (1975-1996) – 21 ans

archives

D’origine ukrainienne, il a été repêché par les Sharks de San Jose en 1993. Il était un défenseur russe très prometteur, mais sa vie s’est arrêtée alors qu’il était retourné jouer à Moscou après un bref passage de deux ans en Amérique du Nord. Les informations sur sa mort ne sont pas claires. Certains évoquent un suicide et d’autres, une crise cardiaque.

Vladimir Shepovalov (1948-1995) – 47 ans

courtoisie

Il a été l'un des meilleurs gardiens de but russes de son époque, dans l’ombre de Vladislav Tretiak. Il a été retrouvé mort de froid à un arrêt d’autobus.

Sergei Kapustin (1953-1995) – 42 ans

courtoisie

Intronisé au Temple de la renommée du hockey russe, il a été l'un des plus grands joueurs russes de l’histoire, remportant notamment la médaille d’or aux Jeux olympiques d'Innsbruck. Repêché par les Rangers de New York, il n’a évidemment jamais osé venir dans la LNH. Il a perdu le vie dans des circonstances nébuleuses après avoir été hospitalité pour une blessure mineure à un coude.

Arkady Rudakov (1946-1995) – 49 ans

courtoisie

Cet ancien du Spartak de Moscou a été tué à sa résidence dans des circonstances inconnues.

Sergei Korotkov (1951-1995) – 44 ans

courtoisie

Ayant aussi été avec le Spartak de Moscou pour une bonne partie de sa carrière, ce défenseur qui a représenté l’équipe nationale a été tué à sa maison dans des circonstances inconnues.

Viktors Hatuļevs (1955-1994) – 39 ans

courtoisie

Premier joueur de l’Union soviétique à être repêché (avec les Flyers en 1975), ce Letton était un espoir soviétique de premier plan dans le junior. Il a été banni du hockey en 1981 pour ses nombreux problèmes de violence sur la glace. Les informations sur sa mort font état d’une crise cardiaque, alors qu’il marchait en pleine rue. Il avait de sérieux problèmes d’alcool.

Aleksandr Smagin (1967-1994) – 27 ans

courtoisie

Un autre cas incompréhensible de crise cardiaque à un jeune âge. Il s’est effondré lors d’un entraînement estival, tandis qu’il évoluait pour l’équipe de Tioumen, en Russie.

Oleg Churashov (1945-1992) – 45 ans

courtoisie

Solide défenseur qui a même évolué pour son équipe nationale, il est mort peu de temps après la fin de sa carrière dans son sommeil en raison d'un problème cardiaque, selon les informations rendues publiques.

Nikolai Shorin (1949-1992) – 43 ans

courtoisie

Excellent attaquant russe avec le Metallurg de Chelyabinsk dans la grosse ligue russe, il est mort quatre ans après sa retraite, alors qu’il était entraîneur adjoint de l’équipe. Il aurait disparu, tout simplement, et n’a jamais laissé de traces.

Mikhail Kropotov (1953-1992) – 39 ans

Courtoisie

Membre de l’équipe nationale junior, il a connu une belle carrière, notamment avec Leningrad. Il serait mort d’une crise cardiaque après s’être effondré en marchant, en pleine rue.

Sergei Bushmelev (1966-1992) – 26 ans

courtoisie

Un solide attaquant du Spartak de Moscou. Il a représenté son pays sur la scène internationale. Sa carrière a pris fin abruptement lorsqu’il a été tué par balle, alors qu’il était dans un restaurant.

Valentin Grigoriev (1939-1990) – 51 ans

courtoisie

Grand joueur russe dans les années 1960 à Moscou, il est ensuite devenu un entraîneur réputé dans la meilleure ligue soviétique dans les années 80, avant de connaître une mort violente. Il a été retrouvé écrasé par un train durant la nuit.

Andrei Zemko (1961-1988) – 27 ans

courtoisie

Grand espoir soviétique avec l’équipe nationale junior, il est mort d’une crise cardiaque lors d’un entraînement estival quelques années plus tard.