Pourquoi la vie et la mort?

Assistant au service funèbre de mon frère, je me suis mis à m’interroger sur le sort qui nous est réservé quand vient la fin de notre vie sur terre. Naturelle pour tout le monde, la mort ne nous en interroge pas moins sur le sens à donner à la vie et à sa fin.

À chaque jour qu’on voit se lever, on échappe à la mort. Certaines vies sont très courtes et d’autres très longues. Celui qui règne en haut décide du jour et de l’heure où sa fameuse faux s’abattra sur quelqu’un. Cela, qu’il soit bien nanti ou pauvre. Il n’y a de privilège pour personne.

Pour chacun, il existe un dernier pas en avant, puis le fil se brise, et c’est le grand saut dans le vide, quand le souffle s’arrête pour toujours. Qui qu’on soit, c’est cet ultime destin qui nous attend. Être en vie est le grand mystère de l’univers quand on sait que la vie qu’on connaît sur terre est rarissime dans le cosmos.

De passage sur une planète unique en son genre, ayons la pleine conscience d’y être en vie et d’y habiter. Est-ce une école de vie, un cycle, une mission, une illusion que tout ce que nous vivons sur terre ?

Cette grande énigme qu’est celle de la vie est dans un sens un vrai miracle. En conséquence, vivons-la donc au jour le jour. Profitons de l’instant présent. Soyons dans l’ici et le maintenant, chaque minute de notre vie.

Ma réflexion m’a mené à dire à mon frère « Repose en paix ! » S’Il existe un ici-bas, il doit bien sûr exister un ici-haut. Une forme d’élévation vers laquelle chacun tend pour évoluer. Dans chacune de nos existences, la vie et la mort forment un duo inséparable qui danse ensemble, comme autant d’étoiles qui naissent et qui meurent. Mon cher frère, on va certainement se revoir dans l’au-delà !

Pierre Viau

Merci d’avoir partagé avec nous une réflexion aussi importante. On ne dira jamais assez à quel point le Carpe Diem (saisir le jour, profiter du moment présent) est important. Car même si aujourd’hui est acquis quand on se réveille, demain n’est jamais garanti.