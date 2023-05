[VIDÉO] Des policiers tabassent une femme trans: la justice italienne enquête

La justice italienne a indiqué jeudi avoir ouvert une enquête après le passage à tabac par des policiers municipaux d’une trans brésilienne à Milan, scène filmée par des témoins et diffusée sur les réseaux sociaux.

La procureure responsable du dossier a confirmé à l’AFP l’ouverture d’une enquête.

Les images montrent trois policiers et une policière frapper une personne avec des matraques et l’asperger avec une bombe lacrymogène alors qu’elle était à terre, les mains en l’air, avant de la menotter et de l’emmener au commissariat.

Questo video è stato girato a Milano stamattina, la violenza degli agenti è inaudita.



Selon les médias, ces agents étaient intervenus à la suite des appels de plusieurs parents d’élèves se plaignant de sa présence près de l’entrée d’une école et affirmant qu’elle criait.

Pendant son transfert au poste de police elle aurait affirmé se sentir mal et une fois le véhicule de police arrêté, elle aurait tenté de fuir, puis, rattrapée par les policiers, aurait crié avoir le Sida.