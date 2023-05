À bas la culture du char! C’est la saison des rues fermées à Montréal!

Madame la mairesse n’a sans doute pas eu le temps de faire cette annonce, alors je profite de cette tribune : je déclare ouverte la saison des rues fermées à Montréal. Armons-nous de patience!

La plupart des accès à cette ville sont entravés

Cette fin de semaine, le tunnel La Fontaine, le tunnel Ville-Marie, le pont Mercier, sans compter toutes les voies d’accès de certains échangeurs et autres voies rapides vous mettront les nerfs en boule. Je vous fais grâce de la nomenclature. On n’en finirait plus et ça varie tous les jours. On en a encore pour des années!

Le festival de la rue piétonnière

En plus de zigzaguer dans les méandres des travaux et des cônes orange, vous devrez vous réadapter aux rues «piétonnisées». On lâche pas!

Piétonniser. C’est le verbe phare de Projet Montréal: on piétonnise des tronçons entiers d’artères centrales. Piétonniser comprend également vélos, trottinettes, planches à roulettes qui slaloment entre les piétons.

Évidemment, toutes les études sur la «piétonisation» abondent dans le même sens. C’est plus rentable pour le commerce et tout le monde est ravi. Si bien que Valérie rêve de piétonniser Montréal toute l’année À bas la culture du char! Les Montréalais ont tous 20 ans, roulent à vélo, mangent végane et se saoulent au kombucha.

Au diable les travaux pis les bouchons: On ferme toute!

C’est pas grave si ça pollue davantage, l’important, c’est l’image. Et la mobilité, soi-disant si chère à notre mairesse ? On s’en fout de la mobilité! Soulignons les aménagements ludiques de ces rues. Dessins peinturés sur l’asphalte, gros blocs de ciment, chaises et bancs en bâtons de popsicles géants, bacs de sable.

On se croirait dans des cours de garderies. Retrouvera-t-on le féerique: «sentier des jasettes» rue Sainte-­Catherine Ouest? À mon goût, Montréal devient laite, mais pas sûre qu’elle soit pour autant plus verte.