A-t-on vu Céline Dion pour une dernière fois sur scène?

Sans le savoir, les inconditionnels de Céline Dion qui ont assisté à ses concerts de la tournée Courage au Centre Vidéotron et au Centre Bell, en 2019 et 2020, ont-ils assisté au chant du cygne sur scène de la plus grande chanteuse québécoise de tous les temps?

La question, jusqu’ici taboue, se pose ouvertement depuis que Céline Dion a annoncé, vendredi matin, l’annulation de tous ses concerts, qui étaient prévus jusqu’en avril 2024, en raison de l’impact sur sa vie du syndrome de la personne raide (SPR), une pathologie rare dont elle est atteinte.

Je suis désolée de vous décevoir...et bien que cela me brise le cœur il vaut mieux tout annuler jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas...et j'ai très hâte de vous revoir ! -Céline xx...

Même si la vedette, âgée de 55 ans, a promis de ne pas abandonner le combat, ses admirateurs anticipent le pire.

«Elle ne reviendra pas, c’est une évidence.» «Terminé, elle ne reviendra jamais.» Cette fois, c’est fichu pour de bon», pouvait-on lire sur la page Facebook des Red Heads, le fan-club de Céline Dion.

«Je pense que les gens n’ont pas réalisé l’ampleur de sa condition», affirme la présidente des Red Heads, Line Basbous.

«Monter sur scène, réaliser des performances physiques, ça se compare à une athlète. Imagine-toi un peu dans quelle condition elle se trouve pour pouvoir se lancer dans un marathon comme une tournée. Je me pose vraiment la question à savoir si on ne l’a pas vue pour une dernière fois lors de la tournée Courage.»

Finies, les tournées?

L’animateur Mike Gauthier loge aussi dans le camp des pessimistes. «J’ai l’impression, croit-il, que les tournées, c’est fini. Si elle redonne des shows, ça va se passer à Las Vegas, où elle vient cependant de vendre sa maison.»

Indice révélateur: l’équipe québécoise de Céline Dion aurait été avisée de se trouver d’autres contrats, signe qu’un retour sur scène n’est pas sur le radar.

«Elle peut venir faire un show spécial au Centre Bell, mais le problème, c’est sa satanée maladie. Ça se traite, mais ça ne se contrôle pas. Elle peut être sur scène et manquer de voix après trois chansons. C’est juste dommage qu’elle n’ait pas eu le temps de faire une tournée d’adieu, comme Elton John actuellement», dit Mike Gauthier.

Les beaux moments

Malgré la gravité des nouvelles, plusieurs admirateurs de Céline Dion préféraient se rappeler les beaux moments que leur a fait vivre leur idole.

«Nous, les fans un peu hardcores, on se considère extrêmement chanceux de s’être écoutés. D’avoir parfois un peu exagéré dans l’envie d’aller la voir, de voyager, d’assister à deux concerts la même semaine», confie Line Basbous.

Cela dit, un mince espoir demeure et, si jamais elle ne remonte pas sur scène, «pourquoi pas un album?» lance la présidente des Red Heads.