Bouchons monstres: Legault veut trouver des solutions pour que ça «n’arrive plus jamais»

Le gouvernement du Québec va se pencher sur des solutions pour pallier le problème de lourdes congestions causées par les travaux routiers dans la grande métropole, qui ont notamment fait rater son vol à une famille en route vers l’aéroport.

C’est du moins ce qu’a affirmé le premier ministre François Legault vendredi, en marge d’une annonce dans Lanaudière, où il a indiqué que son gouvernement va regarder ce qu’il peut faire pour que de tels épisodes de congestion «n’arrivent plus jamais».

Grandement critiqué par Tourisme Montréal, qui avait dénoncé une «situation inacceptable» jeudi, le premier ministre a reconnu qu’il «faut avoir un aéroport facilement accessible».

Même son de cloche du côté de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a fait valoir l’important d’une bonne collaboration avec «l’ensemble des partenaires», pour s’assurer de la fluidité sur l’ensemble du territoire, malgré les travaux.

«C’est le Grand Prix qui s’en vient, on veut accueillir la visite, on veut que ça rentre et que ça sorte, alors évidemment on va travailler dans ce sens-là», a-t-elle indiqué vendredi.

De son côté, le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a appelé à une meilleure communication entre le ministère des Transports du Québec (MTQ), la Ville de Montréal et la population, soutenant qu’une telle situation n’est «pas normale».

Au passage, Nadeau-Dubois a critiqué la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, pour avoir affirmé mercredi que les embouteillages monstres ont démontré la nécessité pour les automobilistes de développer «le réflexe de s’informer au 511».

«Quand j’entends Mme Guilbault dire que c’est la job du monde de s’informer, je trouve que ça ressemble à de la déresponsabilisation. C’est le travail de Geneviève Guilbault de prendre tous les moyens pour s’assurer que son ministère communique avec le monde et informe les gens sur les bouchons de circulation», a-t-il ajouté.

Critiquée par l’opposition, la ministre était toutefois revenue le lendemain sur ses propos, en indiquant s’être «mal exprimée», mais en se gardant toutefois de ravaler complètement ses mots.

«Il reste que l’information sur les chantiers est centralisée sur une plateforme qui s’appelle 511, a maintenu la ministre. Je veux aussi qu’on bonifie cette plateforme-là.»