Céramique Décor: soirée à l’Italienne inspirante et festive!

Le 18 mai dernier, toute l’équipe de Céramique Décor était fière et surtout gonflée à bloc de recevoir les professionnels de l’industrie du design, d’architecture et de la construction, clients et partenaires à un cocktail gourmand BULLES & PASTA, soirée à l’italienne. Des produits exclusifs au design raffiné ont été présentés dans l’une des plus belles salles de montre de Québec. Toujours à l’affût des nouvelles tendances depuis plus de 50 ans, Céramique Décor sait se démarquer dans l’industrie de la céramique et de la robinetterie.