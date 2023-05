Coupe Memorial : il n'y aura pas d’amis sur la glace pour les anciens d’Équipe Canada junior

On dit souvent qu’une équipe championne tisse des liens pour la vie. C’est peut-être vrai mais, pour les 12 joueurs qui ont remporté l’or avec Équipe Canada junior en janvier dernier et qui participent à la Coupe Memorial, l’amitié sera mise de côté une dizaine de jours.

De cette douzaine, six proviennent des Thunderbirds de Seattle, trois des Blazers de Kamloops, deux des Petes de Peterborough et un des Remparts de Québec, Nathan Gaucher, bien que trois de leurs membres avaient été retranchés au camp final soit Zachary Bolduc, William Rousseau et Evan Nause.

Tous ces joueurs ont donc l’opportunité de conclure leur saison avec un autre titre.

« À partir de maintenant, on ne se parle plus vraiment. On n’est plus en territoire amical. Ce sera compétitif et on pourra peut-être s’en reparler après le tournoi mais pour l’instant, on se concentre sur nos équipes », soulignait le défenseur des Blazers, Olen Zellweger.

Des batailles à prévoir

S’il y a un avantage que ces 12 joueurs ont sur les autres, c’est probablement qu’ils connaissent déjà les tendances de leurs coéquipiers de l’équipe nationale.

« On ne se connait pas vraiment comme équipe mais on connait les joueurs. Ça nous permet de savoir qu’ils ne sont pas si extraordinaires que ça et qu’on est au même niveau qu’eux. On a des joueurs aussi bons qu’eux autres », notait Gaucher.

Ce dernier, de par son style physique et hargneux, risque de donner des maux de tête à ses anciens coéquipiers.

« Je sais à quoi m’attendre et je vais devoir jouer dur quand je vais l’affronter, estime le capitaine des Blazers de Kamloops Logan Stankoven. Il est plus gros que moi mais je ne peux pas me permettre de reculer devant lui. »

Pour Brennan Othmann des Petes de Peterborough, qui a été le co-chambreur de Gaucher lors de la reprise du tournoi de 2022, en août dernier à Edmonton, une chose lui est sautée aux yeux quand il a revu le Québécois.

« Il a toute une barbe ! Je ne l’avais jamais vu avec une barbe comme ça. C’était bon de le revoir. Gauch, c’est un très bon gars et il est très drôle. »