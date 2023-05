Coupe Memorial: les Remparts servent une raclée à l'équipe hôtesse

KAMLOOPS | Les Remparts de Québec avaient prévu une tempête en début de match face aux Blazers de Kamloops, et tempête ils ont eu. Mais le vent a rapidement changé, en faveur des Diables rouges, qui sont sortis de leur première rencontre du tournoi de la Coupe Memorial avec un gain convaincant de 8-3 face à l'équipe hôtesse.

Roy avait martelé au cours des derniers jours l’importance de connaître un bon début de match afin de calmer la « tempête » des premières minutes pour les Blazers, devant leurs partisans.

Et tempête est probablement le mot qui décrit bien ce que les Remparts ont traversé dès l’entame du match, alors que les locaux ont complètement dominé les premiers instants. Après les sept premières minutes de jeu, c’était 7-0 les tirs pour Kamloops mais les Remparts ont donné tout leur sens à la phrase qui dit que ce n’est pas la quantité, mais la qualité, qui compte.

Avec 7 min 24 s d’écoulées à l’engagement, Justin Robidas y est allé d’une belle pièce de jeu individuel pour battre son couvreur avant de remettre à James Malatesta qui n’a pas raté sa chance. Le joueur le plus utile des dernières séries inscrivait ainsi son 15e but à son 19e match depuis le début des éliminatoires.

Les Diables rouges ont ouvert la porte à leurs adversaires en fin de premier tiers lorsque Mikaël Huchette a écopé d’une pénalité de quatre minutes pour avoir porté son bâton au visage d’un adversaire.

Les Remparts se sont bien défendu pendant la majorité de cette infériorité numérique mais, avec 31 secondes à écouler à la pénalité au no. 19 des Remparts, c’est l’autre 19, celui des Blazers Caedan Bankier, qui a marqué pour créer l’égalité.

Le vent tourne

La tempête de la première période passée, les Remparts ont retrouvé leur aplomb des dernières séries en deuxième, et pas à peu près. Dès la deuxième minute de jeu, Malatesta a fait dévier un tir de Vsevolod Komarov pour son deuxième du match.

Québec a été un véritable rouleau-compresseur par la suite. Un peu plus de deux minutes après le but de Malatesta, Nathan Gaucher a décoché un puissant tir sur réception qui n’a laissé aucune chance à Dylan Ernst avant que Théo Rochette, en avantage numérique, et Kassim Gaudet n’en rajoutent pour faire 5-1 devant des Blazers impuissants.

Dayla Kuefler a réduit l'écart à 5-2 avant la fin de la période, puis Matthew Seminoff a redonné espoir en troisième avec un but en avantage numérique.

But assommoir

La porte s'est ensuite ouvert alors que les Remparts ont de nouveau été chassés pendant quatre minutes lorsque Malatesta a accidentellement atteint un adversaire au visage.

Mais ce sont plutôt Québec qui en a profité lors que Gaudet est sauté sur un mauvais retour de lancer accordé par Ernst à la suite d'un tir de Robidas.

Les Blazers n'ont pas été en mesure de se remettre de ce sixième but des Remparts qui en ont ajouté deux autres par la suite, ceux de Bolduc et Malatesta, qui complétait son tour du chapeau sur la troisième passe du match de Robidas.

Les Remparts profiteront de deux jours de congé avant leur prochain match prévu lundi face aux Thunderbirds de Seattle.