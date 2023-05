Espace patrimonial Félix-Leclerc: dévoilement de la programmation musicale estivale

Marquée cette année par le 40e anniversaire de la Fondation Félix-Leclerc, la programmation estivale de l’Espace patrimoniale Félix-Leclerc a été dévoilée mercredi dernier. C’est l’auteure-compositrice-interprète originaire de Québec Pascale Picard qui lancera le bal le 7 juin prochain et présentera en primeur son plus récent spectacle. L’intime salle de l’Espace accueillera également des artistes tels que Maxime Landry, Jorane, Flavie Dufour, Noé Lira et plus encore. L’annuel spectacle-bénéfice présenté par Québecor se tiendra le 4 juillet prochain avec comme artiste invité la talentueuse Luce Dufault. L’Espace propose depuis plus de 20 ans une programmation musicale allant de la relève aux plus populaires talents de la chanson québécoise et française, des expositions ainsi qu’un accès à la précieuses nature de l’île d’Orléans.

►Pour en savoir plus ou vous procurer des billets : felixleclerc.com