Foire du VR-Camping-Plein air: grande première au Quai 30 du Port de Québec

Les passionnés de véhicules récréatifs, de camping et de plein air se réunissent pour un événement unique en son genre, la Foire du VR-Camping-Plein Air. Cette première édition est en cours et se poursuit jusqu’à dimanche (25 au 28 mai) au Quai 30 du Port de Québec. Au cours de ces quatre jours d'événement, les visiteurs peuvent explorer plusieurs véhicules neufs et d'occasion, présentés par les détaillants de la grande région de Québec ainsi que des exposants du domaine du camping et du plein air. Des experts sur place aideront les visiteurs à trouver le VR parfait pour leur prochaine aventure. Afin de faire place à la relève, l’accès à l’événement est gratuit pour les 16 ans et moins.

►Les détails sur lafoireduvretducamping.com.