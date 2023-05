Photo fournie par Michel Johnson

C’est devant une assistance record (340 personnes), dont plusieurs dignitaires, que la Fondation Sourdine a tenu sa 23e soirée « Les Saveurs du Théâtre », le 10 mai dernier au Théâtre Capitole. Présentée par Québecor, en partenariat avec Lobe et Volvo de Québec, et sous la présidence d’honneur de Nicolas Audet-Renoux, vice-président régional, RBC Banque Royale, l’événement a permis d’amasser plus de 150 000 $ (nets) afin de soutenir les jeunes élèves vivant d’importants troubles de l’audition, de la parole et du langage et qui fréquentent l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Nicolas Audet-Renoux, président d’honneur ; Martin Cousineau, président de la Fondation Sourdine, président et chef de la direction du réseau des cliniques Lobe ; Sandra Ferguson, directrice générale, Fondation Sourdine ; Isabelle Savage, directrice générale, École oraliste de Québec ; Rachel Léonard, présidente, Volvo de Québec, et Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef, Le Journal de Québec.

50 ans de mariage

Photos fournies par la famille

Robert et Nicole Demers, de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, se sont mariés le 26 mai 1973 à l’église Notre-Dame-de-l’Espérance à Beauport. Ils célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple a eu deux enfants : Nadine (Yves) et Michel (Manon), a deux petits-enfants (Mathieu et Julie) et une arrière-petite-fille (Léonie) et un autre arrière-petit-fils à venir d’ici un mois. Robert est retraité depuis 2010 d’Autobus Laval et Nicole retraitée de la Caisse de Limoilou depuis 2003 et ensuite depuis 2019 de la caisse d’économie solidaire. Robert joue au golf l’été et aux quilles (deux fois par semaine) l’hiver pendant que Nicole fait de la lecture, des mots fléchés et de temps à autre de la marche. Félicitations.

S’Entreprendre !

Photo fournie par Epiderma

Soucieuse d’une implication soutenue dans sa communauté, Epiderma s’est associé pour une quatrième année à la Fondation Lise Watier afin de soutenir le programme s’Entreprendre. Pendant le mois d’avril, pour chaque forfait d’épilation par laser, de microdermabrasion, de traitement de la cellulite ou de remodelage corporel vendu dans l’une des 30 cliniques médico-esthétiques Epiderma du Québec et en clinique virtuelle, un montant de 20 $ était reversé à la Fondation Lise Watier. Cette année, le montant amassé par Epiderma s’élève à 15 620 $. En leur permettant de révéler et développer leur potentiel professionnel, ce programme aide les femmes en situation de vulnérabilité sociale, économique ou professionnelle à atteindre l’indépendance financière et à se réaliser. Sur la photo, de gauche à droite :

Marie-Lise Andrade, PDG de la Fondation Lise Watier ; Anne-Charlotte Carteyron, directrice multi-cliniques Maisonneuve, Rosemont–La Petite-Patrie et directrice centre relations clients, et Marie-Pier Frenette, vice-présidente marketing du réseau Medicart / Epiderma.

Anniversaires

Photo fournie par la CAQ

François Legault (photo), premier ministre du Québec depuis le 18 octobre 2018, 66 ans... Helena Bonham Carter, actrice britannique, 54 ans... Lenny Kravitz, chanteur et compositeur, 57 ans... Claude Legault, comédien et acteur, auteur et scénariste, 60 ans... Denis Lebel, ex-président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), 69 ans... Monique Gagnon-Tremblay, ex-femme politique, députée de Saint-François, Parti libéral du Québec (1985-2012), 83 ans.

Disparus

Photos archives et archives WENN

Le 26 mai 2022 : Ray Liotta (photo de gauche), 67 ans, acteur américain, star du film mythique sur la mafia Les Affranchis... 2022 : Andy Fletcher (photo de droite), 60 ans, membre fondateur du groupe britannique Depeche mode... 2022 : Alan White, 72 ans, batteur qui faisait partie, depuis 1972, de la formation rock progressive britannique Yes... 2021 : Murray Dowey, 95 ans, hockeyeur canadien médaillé d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 1948 disputés à Saint Moritz... 2020 : Yves Létourneau, 94 ans, le célèbre constable Polycarpe de la série pour enfants Le Pirate Maboule, le Major Plum-Pouding et commentateur sportif à CKAC et TVA... 2018 : Serge Léveillé, 63 ans, propriétaire du Dépanneur Petro-Canada de Saint-Henri-de-Lévis et figure connue dans le milieu sportif de la Rive-Sud de Québec... 2018 : Roland Hallé, 88 ans, de Lévis, oscarisé, le 31 mars 1981, pour le meilleur court métrage documentaire... 2018 : Frederick William Shaw, 85 ans, député de la circonscription de Pointe-Claire à l’Assemblée nationale du Québec de 1976 à 1981... 2018 : Ted Dabney, 81 ans, Américain, cofondateur de la société de jeux vidéo Atari qui a lancé le mythique jeu Pong... 2013 : Jacques Landurie, 82 ans, président de l’ARQ de 1985 à 1987... 2007 : Richard Lapointe, 60 ans, président et fondateur de l’APODIQ... 2009 : Peter Zezel, 44 ans, hockeyeur qui a joué 15 saisons dans la LNH... 2008 : Jean-Louis Cormier, 65 ans, ex-lutteur professionnel (Rudy Kay)... 1998 : Reine Charrier, 81 ans, connue sous le nom de Madame X... 1954 : Lionel Conacher, 53 ans, joueur de hockey et homme politique.