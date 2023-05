GP de Monaco : Lance Stroll bien loin de son coéquipier aux essais

Une semaine après l’épreuve annulée en Émilie-Romagne, la Formule 1 effectue l’un de ses arrêts les plus attendus de la saison à Monaco. Sur le célèbre circuit urbain, Lance Stroll a amorcé son week-end avec une neuvième place en essais libres, vendredi.

Quelques pilotes rouillés ont toutefois dicté l’allure de cette première séance de la journée, deux drapeaux rouges étant agités. À la fameuse «Nouvelle Chicane», Niko Hulkenberg (Haas) a endommagé son pneu arrière gauche et la barricade, ce qui a mené à une neutralisation. Une vingtaine de minutes plus tard, c’est Alex Albon (Williams) qui a accidenté sa voiture et cette fois, l’entraînement n’a pas repris.

Améliorant ses chronos au fur et à mesure, Stroll a remis un meilleur temps de 1 min 14,653 s. Il était difficile de faire aussi bien que son coéquipier chez Aston Martin, l’Espagnol Fernando Alonso, qui a pris la deuxième place derrière son compatriote Carlos Sainz (Ferrari). Le vétéran a roulé en 1:13,710 s, soit 0,943 s plus rapidement que le Québécois.

Le pilote de Mercedes Lewis Hamilton a complété le top 3 de la première séance. La deuxième suivra plus tard dans la journée. Les qualifications auront lieu samedi et précéderont la course du lendemain.