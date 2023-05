Insultes envers les employés municipaux: Marchand ne digère pas la réplique de Guérette

Le maire Bruno Marchand, qui a lancé une opération afin de lutter contre les incivilités dont sont victimes les employés municipaux, n’a pas apprécié la réplique de l’ancienne conseillère Anne Guérette, laquelle suggère plutôt de s’en prendre aux élus.

« Les insultes, les menaces physiques, les gestes de violence, le salissage sur les médias sociaux, ça s’arrête maintenant ! (...) Il est possible que vous ne soyez pas satisfait du travail de certains employés, et vous en avez le droit. Cependant, tout le monde a droit de travailler dans le respect », a notamment écrit le maire de Québec plus tôt cette semaine en lien avec le Projet Bouclier, qui débute par une campagne de sensibilisation.

L’ancienne candidate à la mairie Anne Guérette a toutefois vite répliqué sur les réseaux sociaux. « Ce sont les décideurs, élu(e)s et hauts fonctionnaires à qui revient l’entière responsabilité. Ce sont celles et ceux à qui on a confié la direction qui faillissent à la tâche et qui mettent les citoyens en maudit. (...) S’ils sont mal dirigés, ce n’est pas leur faute. Il faut regarder du côté des dirigeants », a écrit Mme Guérette, en inscrivant les noms de Bruno Marchand, Geneviève Guilbault et Jonatan Julien.

Plus de respect

La joute verbale s’est poursuivie alors que le maire Marchand a affirmé que la pandémie a joué avec les nerfs de tout le monde. Selon lui, la courtoisie a souvent laissé place à l’impatience.

« Un consensus émerge lentement : il est temps pour ramener plus de respect. Entre amis, entre voisins, entre collègues et sur les médias sociaux. Dans ce contexte, je suis renversé par les propos de Mme Guérette. Est-ce qu’une ancienne élue invite à l’incivilité envers d’autres élus ? Est-ce que Mme Guérette oublie que derrière les politiciens se cachent des humains et des familles ? »

Bruno Marchand précise que le comportement de Mme Guérette dépasse l’entendement.

« Et à plus forte raison de la part de quelqu’un qui a déjà porté ce chapeau et en connaît le niveau d’exigence », dit-il.