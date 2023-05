Investissements en tourisme: un «plan montagne» pour une offre quatre saisons à Québec

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé un soutien financier de 12,2M$ pour soutenir le développement touristique de la région de Québec, qui prévoit notamment la mise en œuvre d’un «plan montagne», mais dans lequel la station de ski Mont Sainte-Anne n’est pas inclue.

L’annonce vendredi matin de la mise en place d’un plan montagne – qui vise notamment à consolider une offre touristique quatre saisons - laissait présager des développements pour la station de ski Mont-Sainte-Anne (MSA) qui partage également cet objectif.

MSA a fait couler de l’encre pour de bien mauvaises raisons, dans les dernières années. Aux prises avec de sérieux problèmes de remontées mécaniques - qui a notamment causé un incident blessant une vingtaine de skieurs – la station a récemment annoncé l’élaboration d’un plan d’investissement de 550M$, dont 100M$ notamment pour la modernisation des installations.

La réalisation de ce plan est toutefois conditionnelle à l’investissement du gouvernement du Québec.

«Quand RCR déposera le plan, on le lira avec le cabinet, avec le ministère, indique la ministre Proulx. Je n’ai pas de plan, je ne peux pas commenter un plan qui ne m’a pas été déposé».

Le plan montagne est déployé sur l’ensemble du territoire québécois, rappelle la ministre. Il a pour but de s’assurer que le modèle d’affaire des stations de ski ne repose pas uniquement sur le ski alpin. Un montant de 1,4M$ est versé à Destination Québec cité, afin de réaliser ce projet.

Destination de calibre international

Par ailleurs, l’annonce de la ministre Proulx vise à soutenir le tourisme régional en matière de promotion et de mise en marché, d'accueil et de signalisation touristiques, de même que de développement et de structuration de l'offre, ainsi que de nouvelles ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT).

«L’objectif est de continuer de travailler avec les équipes de promotions et de mise en marché de la Ville de Québec, parce que les gains sont encore là, indique la ministre. Québec, ça va très bien, dès le mois de mai jusqu’à l’automne.»

Une stratégie hivernale a également été effleurée, qui est «de faire de la ville de Québec une destination de calibre international pour le tourisme hivernal», a précisé Mme Proulx.