Le plan du week-end (première canicule)

Beaucoup de soleil, du temps chaud, des nuits agréables, la nature qui s’installe en vert tendre. Tout est en place pour une belle fin de semaine arrosée de vins de soif. En voici cinq à siroter.

Buvez moins. Buvez mieux.

Les Équilibristes, Zestos 2021, Vin de France

26,00$ - Code SAQ 15108170 – 13% - Bio

On commence avec un pet nat ligérien. Un assemblage de pineau d’Aunis et de grolleau vinifié sans intrants chimiques. Bulles abondantes. D’abord levuré au nez, il gagne en précision sur des notes d’agrumes et d’épices. Bonne amplitude, acidité vive. Longueur agréable. Bon petit vin de piscine.

★★1⁄2 $$ 1⁄2

La Cantina, Pinot Noir 2021, Vallée d’Oka, IGP Québec

25,95$ - Code SAQ 13952941 – 12%

La qualité me semble constante pour ce pinot noir qui n’a rien à envier à ceux produits par les domaines nouvellement «cultes» du Québec comme Les Pervenches, Nival ou Pinard pour ne pas les nommer. Un style certes classique – ce qui me plaît d’ailleurs – avec un caractère nordique bien typé des pinots noirs d’ici. Délicat, axé sur la pureté du fruit et bien construit, il se laisse boire tout seul.

★★★ $$ 1⁄2

Ciù Ciù, Oris 2022, Falerio, Italie

13,85$ - Code SAQ 13575815 – 13% - Bio

Comment font-ils pour produire un blanc aussi original et savoureux, bio en plus, et proposé à ce prix?! Ne vous attendez pas évidemment à quelque chose de complexe, mais le vin est net avec ses accents de pêche, de tilleul, de litchis et de poivre blanc. C’est charnu tout en s’articulant autour d’une bonne acidité. Petit perlant en attaque qui vient rehausser le tout. Sortez les olives et l’ailloli, l’apéro est servi!

★★★ $

Fabien Jouves, NDD (Nectar des Dieux) 2021, Vin de France

28,10$ (1L) – Code SAQ 14725029 – 13% - Bio

Un bel ovni qui nous vient du jeune vigneron Fabien Jouves. Ce dernier maîtrise les codes et s’amuse à jouer avec eux, ce qui donne ici un assemblage hétéroclite de cinsault, grenache, malbec, muscat et hambourg. Bien parfumé avec des tonalités de fleur, de petits fruits noirs, de bergamote et d’épices douces. Fruité nourri en bouche avec des tanins lisses, de la vivacité et un côté aérien qui donne une grande buvabilité à cette bouteille proposée en format d’un litre pour plus de plaisir!

★★★ $$

Herdade de Coelheiros 2021, Aletenjo, Portugal

19,20$ - Code SAQ 14479391 – 13%

Joli blanc du sud du Portugal que cet assemblage dominé par l’arinto est complété par l’antao vaz. Nez de bonne intensité où l’on devine des parfums de mandarine, de fruits tropicaux, de menthe et de chèvrefeuille. C’est ample avec des amers agréables et une bonne vivacité. Simple et efficace.

★★1⁄2 $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.