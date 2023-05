Le roi Charles III sur nos billets de 20 $, arrêtez-moi ça!

Le Canada se prépare à imprimer des billets de 20 $ avec la face du roi Charles. Pas possible en 2023 ! Anachronique et déconnecté, voilà mon regard sur ce non-sens.

Je fais l’aveu sans orgueil, c’est un ancien employé de Jean Chrétien qui m’a piqué par un texte dans le Globe and Mail. Disons que le gouvernement canadien a passé cette décision en douce en plein milieu des festivités (et des sparages) entourant le couronnement.

J’utilise le mot décision parce qu’il s’agit bien de cela. Cela n’est pas un automatisme ni une obligation constitutionnelle. La Monnaie royale canadienne produit les pièces de monnaie et les billets de banque pour le Canada en suivant les directives du gouvernement élu. On pourra plaider qu’il existe une tradition, mais rien qui ne puisse être changé.

Déjà, la figure royale n’apparaît pas sur tous les billets de banque. Sir Wilfrid Laurier orne les 5 $. Les billets de 10 $ présentent Sir John A. Macdonald ou la militante Viola Desmond. Mackenzie King est sur les 50 $ et Borden sur les 100 $.

Bienvenue en 2023

On peut comprendre que la longévité de la reine ait évité le débat sur la question depuis les années 1950. Après tout, Elizabeth II était montée sur le trône bien avant le rapatriement de la Constitution.

Mais la transition actuelle aurait dû amener une réflexion. Qu’est-ce que la face d’un citoyen britannique fait sur la monnaie canadienne ? En 2023, le roi Charles III est-il réellement un personnage qui définit le Canada au point de lui accorder une place aussi prépondérante ? Non, non et non.

C’est une chose de garder la monarchie au nom de la simplicité, d’une certaine continuité ou même d’une certaine inertie. Changer de régime politique pourrait être long, fastidieux et très coûteux. De là à pousser à l’avant-plan les symboles et personnages de la monarchie, il y a une limite.

Quelle image !

Pensons seulement à l’image projetée aux touristes. Je ne m’imagine pas que le Canada souhaite encore se présenter comme une colonie britannique. D’abord, ce n’est pas vrai. Deuxièmement, ce n’est pas flatteur.

L’Australie est un pays du Commonwealth qui est, politiquement, dans une position très semblable au Canada. Bien avant le couronnement de Charles III, l’Australie a eu ce débat sur la monnaie de façon un peu sérieuse. Et ils ont décidé de laisser de côté la belle tête du roi sur leurs billets de banque.

Le gouvernement de Justin Trudeau a traité l’affaire comme un tabou. Aucune discussion publique n’a eu lieu jusqu’à cette annonce à la sauvette. Pendant que les yeux étaient tournés vers l’archevêque de Canterbury calant tant bien que mal la couronne sur la tête du souverain, le Canada annonçait l’image de sa nouvelle monnaie.

Rappel : une majorité de Canadiens se disent désintéressés par la couronne britannique. Sincèrement, ils vont être ridicules, les prochains 20 $ et les prochains 25 cents.