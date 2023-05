Les Spiritueux Chevaliers: le Catalyst, un tout nouveau gin pas comme les autres

C’est avec grande fierté et excitation que les propriétaires des Spiritueux Chevaliers, Alex Tanguay, Étienne Boutet, Frédérick Rioux, Christopher Bérubé et Yves Cinq-Mars lançaient tout récemment leur premier gin : Catalyst.

Après plusieurs années de recherche, leur partenaire et docteur en chimie PhD Christopher Bérubé a repoussé les limites moléculaires pour mettre au monde un gin parfaitement balancé. L’idéologie du Gin Catalyst est la science derrière le gin. Il a pour mission de démocratiser l’essence même du gin avec sa rondeur et sa pureté. Pour les fins connaisseurs, il reflète une balance parfaite entre les terpènes qui composent la base du gin et les sesquiterpènes uniques de ses aromates herbacés, poivrés et fruités qui titilleront vos papilles.

Bonne dégustation! Ce produit est disponible dans une SAQ près de chez vous.