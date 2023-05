L'espoir du Canadien de Montréal Owen Beck a vécu une année complètement folle

KAMLOOPS | Owen Beck ne réalise probablement pas encore ce que l’année 2023 lui a fait vivre.

• À lire aussi: La LNH autorise Owen Beck à participer à la Coupe Memorial

• À lire aussi: Un défenseur des Remparts signe son premier contrat dans la LNH

• À lire aussi: LNH: Gary Bettman reçoit un prix pour l’ensemble de son œuvre

Plusieurs joueurs présents au tournoi de la Coupe Memorial ont vécu des années chargées mais on vous met au défi d’en trouver un qui a vécu des mois de décembre et janvier à la hauteur de l’espoir du Canadien de Montréal.

On vous résume: en décembre, il participe au camp final d’Équipe Canada junior puis il fait partie des derniers attaquants retranchés. Il retourne donc avec les Steelheads de Mississauga, prêt à regarder le tournoi de la maison.

Puis, le 31 décembre, le téléphone sonne : Hockey Canada a besoin de lui puisque l’attaquant Colton Dach a subi une blessure qui lui fera rater le reste de la compétition.

Il fait donc ses valises et rejoint la formation canadienne, qu’il aide finalement à remporter la médaille d’or.

Martin Chevalier / JdeM

Un échange et la LNH

Ça, c’était le 5 janvier. Deux jours plus tard, les Steelheads annoncent qu’ils l’ont échangé aux Petes de Peterborough en retour de deux joueurs et quatre choix de repêchage.

Le joueur de centre fait donc ses valises et débute son aventure avec sa nouvelle équipe. Trois semaines plus tard, le téléphone sonne encore et, cette fois, c’est le Canadien de Montréal. Décimés par les blessures, ils le rappellent d’urgence et prévoient le placer dans leur alignement le lendemain, face aux Sénateurs d’Ottawa.

Photo Martin Chevalier

«Ça été beaucoup pour lui et ça peut-être été un peu difficile, mentionne son entraineur Rob Wilson. Par contre, il a eu un impact massif sur notre équipe. Il est excellent au cercle des mises au jeu et joue avec hargne. Son éthique de travail a fait de lui l’un de nos meneurs, en séries.»

Production décevante?

Quand on demande à Beck s’il est satisfait de la saison qu’il vient de connaître, sa réponse est en demi-teinte.

«Je pense que j’ai fait le nécessaire pour amener l’équipe où elle est. Par contre, j’ai eu des hauts et des bas sur le plan de la production offensive», mentionne celui qui a récolté 25 points en 30 matchs avec les Petes, avant d’en ajouter 16 en 22 parties de séries.

Une critique injuste, selon ses coéquipiers.

«De l’énergie, beaucoup d’énergie, mentionne son coéquipier Brennan Othmann lorsqu’on lui demande ce qu’a apporté Beck à l’équipe. Il amène aussi une dimension physique et il lance la rondelle comme un professionnel. Tu peux voir que c’est déjà un homme et c’est pourquoi il a joué un match dans la LNH cette saison. Ce n’était peut-être qu’un seul match, mais il a quand même joué dans la LNH. On est heureux de l’avoir avec nous.»

«Son apport est immense pour notre équipe, renchérit le gardien Michael Simpson, récipiendaire du titre de joueur le plus utile des séries dans l’OHL. Il a joué un match dans la LNH et agi comme un leader dans notre équipe. Il joue avec rythme et intensité, comme notre équipe en général.»

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Même son de cloche pour son entraîneur Wilson : la production en attaque n’a jamais été un outil pour mesurer de son efficacité.

«Je n’ai pas arrêté de lui dire que je ne me concentrais pas du tout là-dessus. Mon but était de l'aider à comprendre le système et la structure. C’est difficile pour un jeune joueur comme lui d’arriver dans une nouvelle équipe et d’avoir la pression de produire. Pour moi, la production n’est pas seulement les points. C’est aussi les mises au jeu et l’efficacité dans les deux zones.»

Heureux de jouer

D’ailleurs, l’espoir du Tricolore a obtenu une bonne nouvelle, mercredi, lorsque la Ligue canadienne de hockey (LCH) a décidé de lui permettre de disputer le premier match de son équipe, samedi face aux Thunderbirds de Seattle.

Beck avait été suspendu lors du match no 5 de la finale de l’OHL face aux Knights de London. Le circuit l’avait banni pour les deux derniers matchs de la finale.

Il a donc regardé son équipe remporter la sixième partie depuis les gradins.

«Je n’ai jamais été aussi nerveux. C’est fou à quel point c’est plus énervant dans les gradins mais les gars se sont rassemblés et sont allés chercher la victoire.»

Beck devra purger le deuxième match de cette suspension au début de la prochaine saison, s’il retourne dans la Ligue de l’Ontario.