LNH : le meilleur s’est levé chez les Stars

L’attaquant Jason Robertson a dominé les Stars de Dallas avec ses 46 buts et 109 points cette saison, et les siens avaient grandement besoin de sa production pour conserver leurs minces chances de remporter la finale de l’Association de l’Ouest. Aussi, il a brillamment répondu à l’appel, jeudi.

Le joueur de 23 ans a été étincelant dans la victoire de 3 à 2 en prolongation aux dépens des Golden Knights de Vegas lors du quatrième match de la série, jeudi. Il a décoché la bagatelle de 11 tirs, en plus de réaliser un doublé en temps réglementaire. Sa performance a su combler l’absence de quelques éléments-clés comme Jamie Benn (suspendu) et Evgenii Dadonov (blessé au bas du corps).

«Il fallait que certains se lèvent en l'absence de Jamie, a affirmé Robertson, tel que rapporté par le site LNH.com. Nous avions besoin de buts et c'est la responsabilité que je mets sur mes épaules. Ces séries ont été difficiles, mais je sais que je joue sur un trop bon trio avec de trop bons joueurs pour ne pas générer d'occasions.»

Jusqu’à maintenant, le hockeyeur maintient un rythme de croisière intéressant en séries 2023 avec 17 points en autant d’affrontements. Dans les moments importants, les meilleurs éléments d’une équipe doivent occuper le haut du pavé et le numéro 21 y est parvenu jeudi. Il faudra poursuivre ainsi.

«Quand il est à son mieux, il prend tout simplement le contrôle du match, a estimé le gardien Jake Oettinger à la même source. On dirait qu'il ne pense pas, il tire chaque fois qu'il en a l'occasion et il rend ceux qui l'entourent encore meilleurs. Il a été notre meilleur joueur cette fois, et de loin. On espère qu'il continuera comme ça.»

Pas impossible, mais...

Dallas tente de réaliser la tâche colossale de remporter une série après avoir échappé les trois premières joutes. Dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey, quatre formations ont réussi le tour de force, les Flyers de Philadelphie (2010) et les Kings de Los Angeles (2014) étant les plus récents auteurs. Mais peu importe ce que les livres du circuit indiquent, l’important demeure la prochaine partie à remporter et le boulot à abattre pour y arriver. Le désespoir est aussi loin d’avoir envahi le vestiaire des Stars.

«La différence est si mince à cette période de l’année. Vous allez bien et soudainement, vous tirez de l’arrière 3 à 0. Nous avons encaissé quelques revers en prolongation, tout en jouant du bon hockey. Il faut s’en remettre à notre bon jeu et croire qu’on peut acheter plus de temps encore», a précisé le vétéran Joe Pavelski, auteur du filet décisif, jeudi.

