LNH: Jonathan Marchessault digère mal la défaite

L’attaquant Jonathan Marchessault connaît une excellente séquence en offensive et ses Golden Knights de Vegas demeurent en bonne position pour remporter la finale de l’Association de l’Ouest, mais il a quelque peu maugréé à la suite du match de jeudi contre les Stars de Dallas.

Tout comme ses coéquipiers, le Québécois aurait achevé l’adversaire et accéder à la finale de la Coupe Stanley. Cependant, la formation texane a bousillé les plans en l’emportant 3 à 2 en prolongation pour éviter le balayage et forcer la tenue d’une cinquième rencontre. Au plan personnel, Marchessault a fait sa large part pour envoyer les Stars en vacances, inscrivant un but dans un troisième affrontement consécutif; au cours de ses cinq dernières sorties, il a d’ailleurs accumulé six filets et une mention d’aide.

À lire aussi: Les Stars évitent l'élimination!

À lire aussi: Des fleurs à Jonathan Marchessault

À VOIR: Jason Robertson démontre son talent au baseball

Toutefois, il a exprimé sa déception quant au rendement des siens.

«Je pense que notre niveau d’effort n’était pas suffisamment élevé. Sceller l’issue d’une série est probablement la tâche la plus difficile à accomplir. Ici, ce n’était pas assez, a-t-il estimé en point de presse. Je crois qu’ils ont été nettement meilleurs. Nous essayons de jouer de la bonne manière, mais leur sentiment d’urgence d’agir était plus élevé que le nôtre. À cette période de l’année, ce n’est pas une question de X et de O sur un tableau, mais plus de l’équipe qui veut gagner le plus.»

Le joueur d’avant peut néanmoins se consoler à l’idée que les Knights misent sur un gardien en belle forme. Adin Hill s’est montré solide dans la défaite en repoussant 39 tirs. Son taux d’efficacité en séries 2023 est de ,938.

«Selon moi, Hillsy a effectué des arrêts incroyables toute la soirée et ce n’est pas juste pour lui. Il a été bon pour nous et ce n’est pas bien de le laisser tomber ainsi dans une telle situation. Nous apprendrons de cela. Il faut se préparer au prochain match», a mentionné l’ancien des Remparts de Québec.

Ne pas trop tarder

Si Vegas veut se faciliter la vie, un gain à son retour devant les partisans au T-Mobile Arena s’impose. Non seulement les Stars sont toujours en vie, mais les rivaux potentiels du quatrième tour, les Panthers de la Floride, peuvent panser leurs plaies davantage en attendant la conclusion de la finale de l’Ouest.

Pour l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, il faut surtout se concentrer sur les bons gestes à poser et ne pas penser que les Stars sont déjà vaincus. «Il y aura des aspects que nous examinerons comme notre exécution et notre position aux endroits adéquats, mais ils forment un bon club également. Ils comptent sur de bons éléments et leurs meilleurs joueurs ont complété les jeux. Quand ça arrive dans votre équipe, de bonnes choses surviennent», a-t-il analysé.

La partie suivante de la série aura lieu samedi à 20 h sur les ondes de TVA Sports.