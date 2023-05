Main-d’œuvre: Québec annonce une réforme du système professionnel

Le gouvernement Legault veut s’attaquer au chantier de la modernisation des ordres professionnels et l’élargissement des professions, en lançant dès l’automne prochain des consultations sur cette première réforme en 50 ans du système professionnel du Québec.

C’est du moins ce qu’a annoncé vendredi la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, dans un communiqué, en précisant que ce chantier sera mené avec la collaboration avec l’Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec.

Cette réforme qui intervient dans un contexte de rareté de main-d’œuvre va se déployer en trois volets, dont un allègement règlementaire pour permettre aux ordres professionnels de s’adapter aux lignes directrices de l’Office des professions.

Outre la modernisation du Code des professions, la réforme vise également un élargissement des professions dans une perspective d’une plus grande agilité pour permettre à certains professionnels d’offrir davantage de services à la population.

«Mes objectifs sont clairs: conférer les pouvoirs nécessaires à l'Office des professions pour qu'il puisse assurer pleinement son rôle de protecteur de la confiance du public, tout en offrant aux ordres une plus grande souplesse règlementaire», a indiqué Mme LeBel.

«Si l'on veut que les ordres remplissent leur mission principale, il faut rendre le système plus agile et plus moderne», a-t-elle précisé, ajoutant que le système professionnel «est mûr pour être revu en profondeur».