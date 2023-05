Martin St-Louis perd quelques lignes dans le livre d’histoire de la LNH

Bien malgré lui, Martin St-Louis a pu lire et entendre son nom dans les discussions après le quatrième match de la finale de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey, jeudi.

Effectivement, l’attaquant des Stars de Dallas Joe Pavelski a dupliqué un exploit réalisé par l’actuel entraîneur-chef du Canadien de Montréal exactement neuf ans auparavant. Le vétéran de la formation texane est devenu à 38 ans le joueur le plus âgé du circuit à inscrire un but durant la prolongation d’un match éliminatoire, quand les Stars ont vaincu les Golden Knights de Vegas 3 à 2 lors du quatrième affrontement de leur série.

St-Louis avait accompli le fait d’armes au même âge le 25 mai 2014 en procurant un gain – également au compte de 3 à 2 – aux Rangers de New York contre le Tricolore dans la quatrième partie de la finale de l’Est; les Blueshirts ont éventuellement éliminé le club montréalais en six rencontres.

Par ailleurs, le filet de Pavelski s’est avéré marquant à plusieurs égards. Il s’agissait de son 73e but en carrière dans les séries, ce qui lui vaut le premier rang chez les hockeyeurs actifs, devant Alexander Ovechkin, des Capitals de Washington. Il est aussi le patineur le plus âgé ayant compté un but permettant à son équipe d’éviter l’élimination.

Enfin, l’ancien des Sharks de San Jose a inscrit son neuvième but des séries 2023 : il s’agit du plus haut total pour un athlète de 38 ans et plus dans une année éliminatoire. Pavelski a dépassé Johnny Bucyk (1973-1974) et St-Louis (2013-2014).