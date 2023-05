NBA: Michael Jordan était un joueur «horrible», selon Scottie Pippen

Même s’ils ont formé un des plus grands duos de l’histoire du sport professionnel, Michael Jordan et Scottie Pippen ne sont pas de grands amis, loin de là.

• À lire aussi: Baseball : un joueur de 19 ans meurt après qu'un abri se soit effondré sur lui

• À lire aussi: La police a vérifié si Ja Morant était correct après une publication sur Instagram

• À lire aussi: Michael Jordan se paie la voiture «la plus rapide au monde» qui peut rouler à 300 milles à l’heure

Pippen, qui n’a jamais aimé être considéré comme le bras droit de «MJ», a fait fortement réagir lors de son passage au balado «Gimme The Hot Sauce», vendredi.

Jordan n’était pas un très bon joueur avant l'arrivée de Pippen avec les Bulls, en 1987. Du moins, selon ce dernier.

«J’ai vu Michael Jordan jouer avant d’être acquis par les Bulls. Vous l’avez vu jouer. Il était un joueur horrible. C’était horrible de jouer avec lui.»

Évidemment, durant les années qui ont suivi l’arrivée de Pippen, les Bulls de Chicago ont connu les plus grands moments de leur histoire, remportant six championnats entre 1991 et 1998.

Mais avant cela, croit Pippen, Jordan était un joueur égoïste et peu efficace.

«Il ne faisait que jouer à un contre un et forçait des mauvais lancers, a-t-il enchaîné. Tout d’un coup, nous sommes devenus une équipe et nous avons commencé à gagner. Et tout le monde a oublié comment il était.»

Des fleurs pour LeBron

Pippen n’a pas seulement lancé une flèche à son ancien complice... il a aussi lancé des fleurs à LeBron James. Celui-ci et Jordan sont largement considérés comme les deux plus grands joueurs de l’histoire de la NBA.

«Statistiquement, LeBron est le meilleur athlète ayant joué au basketball, a lancé Pippen. Personne ne peut se comparer à lui. Personne.

«Est-ce que ça fait de LeBron le plus grand joueur de l’histoire? Je ne vais pas entrer dans ce débat. Je ne crois pas qu’il y ait un plus grand joueur de tous les temps, parce que notre sport en est un d’équipe.»