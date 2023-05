Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 27 mai qui en valent le détour.

Basketball: Heat de Miami c. Celtics de Boston

Ironiquement, les Celtics sont en train de chauffer le derrière du Heat. L’équipe floridienne semblait destinée à rejoindre les Nuggets de Denver en finale de la NBA après avoir remporté les trois premiers matchs de la demi-finale, mais a depuis trébuché à deux reprises. À domicile, jeudi, les Celtics ont compris comment étouffer Jimmy Butler, le limitant à 14 petits points. La troupe bostonnaise a le vent dans les voiles grâce à l’énergie du désespoir, mais gagner au Kaseya Center représente une tâche herculéenne ce printemps. Le Heat a remporté six de ses sept matchs éliminatoires à domicile cette année, et pourra accéder à la ronde ultime en répondant de façon plus efficace aux attaques de Jayson Tatum. Il est extrêmement rare qu’une équipe efface un déficit de 3-0 dans la NBA, et une remontée complète n’a jamais été effectuée. Si la tendance se maintient, le Heat imitera les Panthers de la Floride samedi.

Prédiction: Victoire du Heat de Miami – 2,25

Getty Images via AFP

Hockey : Stars de Dallas c. Golden Knights de Vegas

Les Golden Knights n’ont pas réussi à se débarrasser des Stars à leur première occasion, jeudi lors du match numéro 4. Avec la série de retour à Vegas, un endroit intimidant pour la plupart des équipes, il sera difficile pour Dallas de survivre à nouveau. Le capitaine Jamie Benn, bien qu’il ait mis son équipe dans l’embarras, reste une grosse perte pour les Stars, lui qui purgera le deuxième match de sa suspension. Sauf que l’équipe du Texas a été dans le coup pour les deux premiers duels dans la ville du vice, échappant chaque fois la victoire en prolongation. Maintenant qu’ils ont gagné en confiance, et avec un peu d’énergie du désespoir, les Stars peuvent répéter l’exercice.

Prédiction : Victoire des Stars de Dallas – 2,25

Getty Images via AFP

Tennis : Arthur Fils c. Francisco Cerundolo

Arthur Fils semble être le prochain grand espoir du tennis français. Le jeune homme de 18 ans a atteint sa première finale en carrière, à Lyon, en écartant le coriace Brandon Nakashima. Le 112e joueur mondial a également reçu un laissez-passer pour le tableau principal de Roland-Garros, de quoi renforcer son moral encore un peu plus avant d’affronter Cerundolo. L’Argentin de 24 ans n’a qu’un titre à son palmarès, mais il s’établit de plus en plus parmi l’élite mondiale. La 28e raquette de l’ATP constituera un test intéressant pour Fils, qui a toute une carrière devant lui. Devant ses partisans, le tennisman de la région parisienne pourrait causer une surprise.

Prédiction : Victoire d’Arthur Fils – 3,30