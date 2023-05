Restauration: le Gab’s ferme après 28 ans

Le resto-bistro Gab’s, situé depuis 28 ans dans le secteur Champigny, fermera ses portes le mois prochain.

La direction a publié un message sur les réseaux sociaux. Les clients pourront fréquenter le restaurant une dernière fois, du mercredi au samedi, avant le 25 juin.

« Depuis 28 ans nous avons partagé avec vous d’excellents repas et festoyé. Tout ça grâce à votre fidélité qui ne s’est jamais démentie. Nous sommes fiers de ces 28 ans et c’est avec nostalgie et tristesse que nous vous annonçons notre fermeture à partir du 25 juin 2023 », peut-on lire dans l’annonce.

Main d'oeuvre

Le restaurant se trouve sur l’avenue Jules-Verne à Sainte-Foy, aux limites de Cap-Rouge.

L’inflation et la pénurie de main-d’œuvre expliqueraient notamment cette décision.

Le taux de chômage n’a jamais été si bas dans la RMR de Québec. Le taux de chômage s’est établi à 1,7 % en avril 2023, soit le plus bas parmi l’ensemble des RMR au Québec et au Canada.

Pour un troisième mois consécutif, la RMR détient le record du taux de chômage le plus bas depuis que ces données sont compilées (2006) par Statistique Canada.