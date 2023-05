Roland-Garros: qu'est-ce qui cloche avec Félix?

PARIS | Neuf défaites et 108 doubles fautes en 22 matchs, un premier service moins dangereux et aucun titre; le Félix de 2023 est loin de se comparer à celui de 2022, qui avait obtenu quatre triomphes et gagné près de 70% de ses matchs durant la campagne.

Félix Auger-Aliassime avait été étincelant à la fin de 2022, remportant trois événements consécutifs sur le dur intérieur (à Florence, à Anvers et à Bâle) avant d’enchaîner avec une demi-finale au Masters de Paris et d’aider le Canada à soulever la coupe Davis.

Tous les espoirs étaient permis pour 2023. Toutefois, le natif de Montréal a plié bagage à son premier match lors de trois événements cette saison. Il n’a pas réussi à signer plus de deux victoires en six tournois. Il a perdu six fois contre des joueurs moins bien classés que lui.

Rien de très glorieux pour un athlète en qui des experts voient un éventuel numéro un mondial et un champion en Grand Chelem.

Mais qu’est-ce qui cloche?

«Il y a peut-être de la fatigue accumulée, mais ça devrait être derrière lui rendu au mois de mai», croit Sylvain Bruneau, de Tennis Canada.

Celui-ci préfère demeurer optimiste et rappeler qu’Auger-Aliassime s’est incliné deux fois contre Daniil Medvedev et une fois face à Carlos Alcarez, en quarts ou en demi-finale. Il a aussi bien fait à Indian Wells en mars, avec un gain contre Tommy Paul, un top 20 mondial.

«Mais c’est sûr qu’avec ce [à quoi] il nous a habitués en fin d’année, c’est moins intéressant présentement», admet Bruneau.

Manque d’instinct?

D’anciens joueurs, dont la Belge Justine Henin, ont mentionné qu’Auger-Aliassime manquait «d’instinct» pour surprendre ses adversaires, de constance et que son revers était une «faiblesse».

Bruneau a tenu à nuancer quelque peu.

«Félix a de grandes armes avec son service et son coup droit. Il est très fort en première balle. Est-ce que son revers est au même niveau que son coup droit? Probablement pas», analyse-t-il.

«Est-ce qu’il peut quand même continuer d’évoluer, à 22 ans, développer son retour de service, son revers dans certaines phases de jeu, notamment en contre-attaque ou en retour de service? Oui! On a vu [Rafael] Nadal et [Roger] Federer continuer de s’améliorer jusque dans la trentaine. Félix peut parfaire son jeu», poursuit l’entraîneur chevronné.

Selon Bruneau, le meilleur est à venir pour le 10e mondial. Il faut être patient, surtout que la compétition est vive. Des jeunes comme Alcaraz (1er), Holger Rune (6e) et Jannik Sinner (8e), âgés de 20 et 21 ans, ont devancé l’enfant chéri du Québec au classement de l’ATP.

«Il ne faut pas nécessairement penser qu’il va gagner tous les tournois!» souligne Bureau, qui ne tire pas sur la sonnette d’alarme.

Une épaule en mauvais état

Ce qui semble préoccuper Félix actuellement, c’est sa santé. Et pour cause. Il devait arriver vendredi à Paris, non pas pour s’entraîner sur la terre battue de Roland-Garros, mais pour rencontrer des médecins afin de trouver les meilleurs traitements en vue du deuxième Grand Chelem de la saison.

La veille, «FAA» avait déclaré forfait pour son quart de finale à Lyon en raison d’un problème à l’épaule droite. De quoi inquiéter, à trois jours d’un majeur. Mais c’est justement dans le but de se préserver qu’il a choisi de mettre fin à son parcours.

«Je sentais une douleur à l’épaule depuis lundi, mais je pensais que ce n’était rien du tout et qu’avec les soins, ça allait de mieux en mieux, a indiqué Auger-Aliassime aux journalistes présents à Lyon. J’ai été en mesure de jouer [mercredi]. Même en deuxième set, j’arrivais à servir, mais en coup droit, je sentais une gêne.»

Puis, le lendemain, à l’échauffement matinal, la sensation était plus vive.

«Il me semblait plutôt logique de m’arrêter là», a-t-il sagement expliqué, précisant qu’il y a une inflammation près de sa clavicule. «[...] Même quand je tourne en revers, je le sens.»

Frustration et déception

Les dernières semaines n’ont pas été évidentes pour Félix. Son genou gauche lui a joué un vilain tour et il a dû renoncer aux tournois de Monte-Carlo et de Barcelone en avril.

«C’est une période un peu difficile. Je commençais à mieux me sentir sur le court. Les douleurs au genou disparaissent et tout d’un coup, j’ai ça à l’épaule. En ce moment, je suis un peu déçu, un peu frustré de ce qui se passe», a-t-il ajouté.

«FAA» tente de rester positif dans les circonstances, lui qui n’a pas souvent été blessé dans sa carrière. La dernière fois (avant Lyon) qu’il s’était retiré d’un tournoi, c’était à Roland-Garros, en 2019.

«Je suis quand même en santé depuis trois ans. Cette année, c’est un peu plus compliqué. Je vais essayer de régler ça le plus rapidement possible et de me remettre sur le droit chemin.»

Les premiers matchs du tour initial à Roland-Garros auront lieu dimanche. Le 10e favori aux Internationaux de France espère toutefois qu’il n’affrontera l’Italien Fabio Fognini, 103e mondial, que lundi ou mardi.

Quelques chiffres de Félix Auger-Aliassime

Pendant la saison 2022:

87 matchs

Fiche de 60 victoires et 27 défaites

4 titres (Bâle, Anvers, Florence et Rotterdam)

Triomphe avec le Canada à la Coupe Davis

4,107 M$ en bourses

890 as

278 doubles fautes

1er service réussi à 65%

Jusqu’ici en 2023

22 matchs

Fiche de 13 victoires et 9 défaites

0 titre

716 000$ en bourses

216 as

108 doubles fautes

1er service réussi à 58%

Source: ATP