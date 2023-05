Spécial chardonnay (1ère partie)

De Chablis à Cape Town, en passant par la péninsule de Niagara, plus 30 chardonnay de tous les styles pour vous accompagner, de l’apéro aux fromages, en passant par le homard. Santé!

Première partie – La Bourgogne

Chablisien

De l’avis de plusieurs, le chablis est la quintessence du cépage chardonnay, la grande majorité non-boisés, misant à fond sur l’expression des sols calcaires du kimméridgien.

Drouhin-Vaudon, Chablis 2020, Joseph Drouhin, France

34,75 $ - Code SAQ 199141 – 12,5 %

Je veux bien croire que Chablis, et la Bourgogne en général, ont connu plusieurs petites récoltes d’affilée, mais je m’explique tout de même mal une augmentation de 7 $ pour ce vin, entre les millésimes 2019 et 2020. La qualité est au rendez-vous (heureusement!); le vin est fidèle aux attentes de l’appellation et représentatif d’un très beau millésime, avec du fruit, des notes de silex; équilibré et rassasiant.

★★★ $$$

William Fèvre, Chablis 2020, Les Champs Royaux, France

34,75 $ - Code SAQ 276436 – 12,5 %

La direction de William Fèvre a annoncé en 2019 qu’elle allait officiellement passer à la conversion biologique. Le sérieux du travail de Didier Séguier et de son équipe se reflète aussi dans cette cuvée issue d’achat de raisins, remarquable d’année en année. Tout y est, en harmonie, la texture est à la fois vineuse et tendue; les saveurs sont droites, ciselées, mises en relief par une délicate amertume. Beau travail.

★★★ 1⁄2 $$$

Côtes de Nuits

Domaine de Montmain, Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2016, Le Rouard, France

46,75 $ - Code SAQ 15096594 – 13 %

D’un terroir secondaire de la Côte de Nuits, un vin blanc modeste, misant à fond sur la barrique et sur les bâtonnages. À défaut de structure ou de profondeur réelle, l’amateur de chardonnay gras, beurré et vanillé sera servi.

★★ 1⁄2 $$$$

Côte de Beaune

Domaine de Bellene, Beaune Premier Cru Les Perrières 2020, France

135 $ - Code SAQ 15084260 – 13,5 %

Nicolas Potel a créé le Domaine Roche de Bellene en 2008, quelques années après avoir vendu sa société de négoce éponyme. Dans ce terroir de premier cru situé sur le site d’anciennes carrières de calcaire, dans la partie nord de la commune de Beaune, Potel signe un 2020 plein et ample, encore très jeune et plein d’avenir; du moins si j’en juge par la fraîcheur du vin après une journée entière d’ouverture, sans autre protection que le bouchon. Les saveurs sont un peu timides au départ, mais se développent assez vite au contact de l’air, longues et profondes; la bouche offre une agréable tenue, harmonieuse, racée.

★★★★ $$$$$

Mâconnais

Domaine de la Croix Senaillet, Saint-Véran 2020, France

30,25 $ - Code SAQ 15040929 – 13,4 %

Issu d'une sélection de vignes cultivées en agriculture biologique et réparties sur 40 parcelles au pied des rochers de Solutré et Vergisson, ce vin de Richard et Stéphane Martin est vinifié puis élevé pendant 10 mois en cuves inox. Pas de bois, mais des saveurs nettes et transparentes de poire et de zeste de citron, avec une pointe de beurre (les malos); un volume appréciable en milieu de bouche et une finale saline. Un très bon saint-véran!

★★★★ $$ 1⁄2

Stéphane Brocard, Mâcon-Villages 2020, France

26,30 $ - Code SAQ 15112697 – 13 % – Biologique

Stéphane Brocard, fils d’un vigneron chablisien, a créé une maison de négoce à Marsannay en 2007. Son mâcon-villages ne réinvente pas la roue, mais s’avère bien satisfaisant avec ses saveurs de pêche, son ampleur et son équilibre en bouche. Longueur moyenne; servir autour de 12°C et aérer en carafe 30 minutes.

★★★ $$ 1⁄2

Domaine Perraud, Mâcon La Roche-Vineuse 2017, France

28,30 $ - Code SAQ 14955836 – 13 %

La Roche-Vineuse est l’une des 27 communes de l’appellation Mâcon-Villages, située dans la partie ouest, là où le relief devient un peu plus accidenté. Celui-ci est vinifié et élevé en barriques bourguignonnes, ce qui se distingue au nez, mais aussi en bouche, à sa vinosité et à ses notes de caramel au beurre. Gras, mûr; à boire sans trop tarder.

★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Domaine Perraud, Mâcon Villages 2021, France

21,40 $ - Code SAQ 12284709 – 13 %

Jamais transcendant, mais constant, même dans le millésime en 2021, ce qui n’est pas peu dire. Les saveurs fruitées sont discrètes, mais bien nettes.

★★ $$

Joseph Drouhin, Mâcon-Lugny 2020, Les Crays, France

27,25 $ - Code SAQ 13319061 – 13 %

Dans la continuité des derniers millésimes, un bon blanc typé du Mâconnais: assez gras, nourri de saveurs de poire pochée et de beurre; longueur moyenne, bon équilibre.

★★★ $$ 1⁄2

Joseph Burrier, Mâcon-Milly-Lamartine 2021, Montagne de Cra, Domaine de la Rochette France

28,85 $ - Code SAQ 15121121 – 12,5 %

Les conditions de l’été 2021 ont donné beaucoup de fil à retordre aux vignerons bourguignons; après les gels du printemps, les pluies fréquentes ont créé un environnement idéal pour l’apparition de champignons. On le devine ici à des notes soutenues de safran, qui se mêlent aux saveurs citronnées discrètes; la bouche est légère, marquée par une acidité prononcée. Bien, mais un peu court et simple pour justifier son prix.

★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Manoir du Capucin, Pouilly-Fuissé 2019, Clos de la Maison, France

39,75 $ - Code SAQ 15131433 – 14 %

D’une parcelle d’un hectare en coteau dans le hameau de Pouilly, ce 2019 déploie en bouche un fruit juteux et succulent, porté par une bouche sphérique, presque sucrée tant la matière est mûre (14 %); une pointe de gaz carbonique apporte de la vitalité. Finale riche aux saveurs de tarte tatin et de cire d’abeille. Taillé pour des plats riches comme des pâtes au homard.

★★★ $$$ 1⁄2

Joseph Burrier, Pouilly-Fuissé 1er cru Vers Cras 2020, Château de Beauregard, France

59,25 $ - Code SAQ 15074475 – 12,5 %

Cette cuvée provient de 3,5 hectares d’un terroir calcaire situé en périphérie du Château de Beauregard. Frédéric et Baptiste Burrier ont amorcé la transition en agriculture biologique il y a quelques années et signent un excellent Pouilly-Fuissé Vers Cras en 2020. Les raisins étaient mûrs, ça se ressent au nez autant qu’en bouche, mais la vinosité est soutenue par une saine fraîcheur et par une matière phénolique qui contibue aussi à la longueur aromatique du vin. Pas donné, mais très bon. À boire entre 2023 et 2028.

★★★★ $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.