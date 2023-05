Théâtre Beaumont-St-Michel: la pièce Haute Fidélité à l’honneur

Le Théâtre Beaumont-St-Michel poursuit sa mission : offrir à son public une comédie de qualité, tout au long de la belle saison, sur un site champêtre avec une option souper-théâtre. Cet été, c’est la pièce Haute Fidélité de Ray Cooney qui est présentée. La mise en scène est assurée par le directeur artistique du théâtre, Reynald Robinson. La distribution stellaire compte Marc Bélanger (Indéfendable), Jonathan Gagnon (La Faille), Caroline Dardenne et Jacques Girard qui s’étaient partagés la scène en 2019 pour La Mallette rouge, Véronique Savoie et Gabriel Simard. La pièce sera présentée dès le 23 juin et les billets sont déjà en vente !

►Rendez-vous sur theatrebeaumontstmichel.com pour les détails.