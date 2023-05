Théâtre Périscope: quelle place pour la colère au féminin?

Le jeudi 18 mai dernier a eu lieu la table ronde « Quelle place pour la colère au féminin? », un évènement présenté dans le cadre de la production de la pièce Avant l’heure mauve, qui ouvrira la saison officielle 2023-2024 au Théâtre Périscope. Karine Gagnon, directrice adjointe à l’information et chroniqueuse au Journal de Québec, était panéliste lors de cette soirée, accompagnée de mesdames Amélie Châteauneuf, Marylin Dion et Denise Amiot (à distance). La soirée a été marquée par des échanges inspirants sur les inégalités que vivent les femmes et suivie d’une soirée festive au profit de la compagnie Théâtre à pleins poumons, un OBNL de création qui a pour vocation de mettre de l'avant les différents visages du pouvoir au féminin.