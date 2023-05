Un film sur la sexualité remporte le prix Un Certain Regard

Le film «How To Have Sex» («Comment faire l'amour») de la réalisatrice britannique Molly Manning Walker a remporté vendredi le prix Un Certain Regard au Festival de Cannes.

«Ce film a été le moment le plus magique de ma vie», a déclaré à l'annonce de son prix la réalisatrice, dont c'est le premier long-métrage, après avoir fait passer un message expliquant qu'elle le dédiait à «tous ceux qui ont été agressés sexuellement».

«How To Have Sex» suit trois jeunes copines qui partent en vacances en Crète, dans une station balnéaire. L'une cherche à perdre sa virginité, mais les choses vont mal tourner.

Le film utilise les clichés sur ce genre de vacances à l'étranger - alcool à volonté, soirées piscine et frites au fromage - pour aborder les questions graves du consentement et du viol.

Des scènes que la réalisatrice ne filme pas, se concentrant sur les émotions. «Je pense qu'en tant que femmes, nous connaissons trop cette expérience. Nous n'avons pas besoin d'être à nouveau traumatisées», a déclaré à l'AFP à Cannes la Londonienne de 29 ans, pendant le Festival.

Molly Manning Walker s'est notamment inspirée d'une agression sexuelle dont elle a été victime à l'âge de 16 ans. «Nous devrions être libres de boire et de porter ce que nous voulons sans être agressées», a-t-elle ajouté.

AFP

Directrice de la photographie pour d'autres cinéastes, elle a également réalisé des clips et des publicités, ainsi que deux courts-métrages.

La section Un Certain Regard est la principale section parallèle du Festival de Cannes, dédiée notamment aux nouveaux talents. Son jury était présidé par l'acteur américain John C. Reilly.

Le film «Simple comme Sylvain» de la Québécoise Monia Chokri, qui faisait partie de la sélection, repart donc bredouille malgré de bonnes critiques de la part des journalistes du monde entier.