Un véhicule percute un abribus dans NDG: quatre blessés graves

Quatre personnes ont été gravement blessées vendredi après-midi lorsqu’un véhicule a foncé dans un abribus, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal.

Selon les autorités, les quatre victimes auraient été transportées à l’hôpital dans un «état instable». Il s’agirait de jeunes dans la vingtaine, selon Urgences Santé. Aucun piéton n’a été blessé.

«Il y avait quatre occupants à bord du véhicule et transportées par Urgences-Santé. Ils sont en évaluation pour le moment. On est en attente des autorités médicales concernant leur état de santé», a informé à LCN Jeanne Drouin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal.

«Pour ce qui est des gens autour, heureusement, personne n’a été blessé.»

Dans un courriel à TVA Nouvelles, la Société de transport de Montréal a confirmé qu'aucun de ses usagers n'a été blessé lors de l'accident.

«Selon les informations dont nous disposons, aucun client de la STM n'aurait été blessé suite à cet accident. Nos pensées accompagnent les victimes et nous leur souhaitons un prompt rétablissement», a informé Justine Lord-Dufour, de la STM.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Il semble que le véhicule filait à pleine vitesse, puisque les portières sont lourdement endommagées. les vitres de l'abri ont volé en éclat.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Un passant qui a téléphoné au 911 dit avoir entendu un véhicule «qui perdait le contrôle» à la suite d’un excès de vitesse. De fraîches marques de freinage était bien visibles sur la chaussée dans le périmètre.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«Il y avait trois personnes. Le conducteur était inconscient, tout comme le passager à l’arrière. Le passager semblait aller et on l’a sorti de la voiture. Il s’est assis sur une chaise et on a attendu les secours», a raconté le témoin à LCN.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Le drame s’est produit vers 14 h, sur le chemin de la Côte-Saint-Luc. Après avoir percuté l’abribus, le véhicule aurait terminé dans un parc.

Mes pensées sont avec les 4 personnes qui ont été transportées à l'hôpital à la suite de ce terrible incident sur le chemin de la Côte-St-Luc. Le @SPVM est sur place pour faire enquête. Mon équipe et moi suivons la situation de près. #polmtl #CDNNDG https://t.co/sXtgmTdoYF — Gracia Kasoki Katahwa (@GraciaKatahwa) May 26, 2023

Les circonstaces de la collision sont présentement sous enquête.