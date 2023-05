«Une confiance énorme» envers Samuel Montembeault

Samuel Montembeault a fait ses preuves auprès de ses coéquipiers de l’équipe canadienne, qui ont une confiance aveugle envers le gardien du Canadien de Montréal. Le Québécois et sa bande se préparent désormais à affronter la Lettonie, en demi-finale du Championnat du monde de l’IIHF.

Le natif de Bécancour a signé un blanchissage en phase préliminaire et s’est dressé avec brio devant la Finlande, jeudi. Pour cette solide performance devant les champions en titre, qui jouaient devant leurs partisans à Tampere, Montembeault a reçu les félicitations des autres membres de l’équipe.

«Il était notre meilleur joueur ce soir [jeudi], et quand ton gardien joue aussi bien, c’est une bonne recette pour remporter des matchs», a indiqué l’entraîneur-chef, André Tourigny, après la rencontre.

«Nous avons un excellent gardien en qui nous avons une confiance énorme, a renchéri l’attaquant Samuel Blais. Nous montrerons notre meilleur visage contre la Lettonie.»

Le principal intéressé a quant à lui remercié ses coéquipiers, tout en rappelant l’objectif ultime de l’équipe.

«C’est un groupe génial. Notre but, en participant à ce tournoi, était de gagner la médaille d’or», a rappelé Montembeault, qui représente le Canada pour une première fois, après une expérience qui a avorté au Championnat du monde junior de 2016.

Les invités surprises

En atteignant le carré d’as, la Lettonie peut déjà se féliciter d’avoir réussi le meilleur parcours de son histoire à ce tournoi. La tâche sera lourde, mais après avoir vaincu les Suédois, l’équipe sous-estimée peut y croire.

«Je crois que pendant des années, nous croyions que nous pouvions le faire, mais il nous manquait un petit quelque chose. Mais nous y avons cru, nous avons persévéré et le caractère de cette équipe a fini par payer. Maintenant, nous y allons une étape à la fois, et nous verrons ce qui se produira», a mentionné sur le site web de l’IIHF le capitaine Kaspars Daugavins, un ancien des Sénateurs d’Ottawa et des Bruins de Boston.

Comme du côté canadien, le gardien letton sera à surveiller. Arturs Silovs est en train de laisser une belle carte de visite, et encore là, la confiance est grande envers le jeune portier.

«Évidemment, Arturs est en grande partie responsable des succès de notre équipe, nous sauvant quand nous commettions une erreur, mais nous les avons limitées. Elles se produisent de moins en moins, ce qui nous donne une chance», a expliqué Daugavins.

Pour battre les Lettons, les Canadiens devront respecter leur plan de match, croit Blais. À son premier match du tournoi, l’unifolié était venu à bout du petit pays balte par la marque de 6 à 0.

«Nous devons continuer à faire ce que nous avons fait lors des deux derniers matchs, a dit le Québécois. Nous devons être incisifs sur l’échec avant et respecter nos systèmes. Nous avons bien joué défensivement et nous avons bloqué beaucoup de tirs, et nous devons continuer ainsi.»

C’est samedi après-midi, en terrain neutre au Nokia Arena de Tampere, que ce duel aura lieu.