Une cure de rajeunissement de 1 M$ pour la Maison Chevalier à Québec

La Maison Chevalier du Quartier Petit Champlain à Québec s’est refait une beauté. Plus de 1 M$ ont été investis afin de lui redonner l’amour qu’elle mérite.

Le Groupe Tanguay, qui a fait l’acquisition des lieux en octobre 2021 auprès du Musée de la civilisation, a annoncé la fin des travaux majeurs visant à restaurer et à réaménager l’endroit qui accueille maintenant une trentaine d’employés, ainsi qu’une activité immersive pour les visiteurs dans ses impressionnantes voûtes.

«Nous sommes passés par le ministère de la Culture pour avoir les autorisations de faire les améliorations locatives. On n’a pas fait de travaux de démolition. Ce sont plutôt des travaux d’aménagement. On a fait faire des plans par nos architectes», a indiqué Jérôme Jolicoeur, associé et vice-président du Groupe immobilier Tanguay.

Les travaux se sont principalement déroulés à l’été et à l’automne 2022.

«Les travaux de peinture ont été extrêmement longs. Nous avons eu trois peintres à temps plein pendant presque trois mois uniquement pour rafraîchir la peinture à l’intérieur.»

La peinture des lieux a constitué un véritable travail de moine, en particulier pour les fenêtres qui ont nécessité énormément de patience et de découpe.

Les autres travaux effectués se situent plutôt au niveau de la mécanique du bâtiment, a-t-il ajouté.

«Ce n’est pas dans la partie visible. Il y avait de la plomberie à refaire et de l’électricité. Même chose pour la ventilation. Tout cela a été optimisé.»

Expérience immersive

Afin d’animer les lieux et de rendre l’endroit accessible au public, le propriétaire a conclu un partenariat avec l’entreprise Immersion Québec qui propose une expérience de réalité virtuelle aux visiteurs, axée sur l’histoire de Québec.

Diane Tremblay

Pour plus d’information et pour l’achat de billets, il est possible de visiter le site web d’Immersion Québec (immersionquebec.com) ou de se présenter directement aux voûtes de la Maison Chevalier, située au 50 rue du Marché-Champlain, à Québec. Cette activité est ouverte au grand public 7 jours sur 7 depuis le 1er mai.

Location

Les voûtes sont également accessibles à la location pour des réceptions de mariage, des spectacles, des réunions d’affaires, des tournages, etc. La Maison historique Jean-Baptiste Chevalier fait partie du paysage de Québec depuis 1752.