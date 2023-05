AUBIN, Louisette



À domicile, le 27 avril 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée tout doucement madame Louisette Aubin, épouse de monsieur Roger Auclair, fille de feu Jeanne Pelletier et de feu Roland Aubin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au:, de 10h30 à 11h30.Outre son époux, Loulou laisse dans le deuil ses filles Nancy Auclair (Luc-Emmanuel Germain) et Marie Guylaine Auclair (Steve Desgagné); ses petits-enfants, William Alarie-Auclair (Claudel Tanguay), Ludvig Germain-Auclair, Bettima Germain-Auclair et Noé Germain-Auclair ainsi que ses mignonnes arrière-petites-filles adorées, Rose, Gisèle et Joséphine. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs feu Pauline Aubin (feu Victor Picard), Céline Aubin (Carol Gauthier), Nicole Aubin (feu Benoit Roy), feu Jocelyn Aubin (Diane Boutin), Line Aubin (feu Jean-Claude Clark), Guyanne Aubin; son beau-frère Gaston Auclair (Thérèse Chalifoux); sa belle-sœur Denise Auclair (Gilles Malouin); son amie de toujours Huguette Fortin ainsi que plusieurs neveux et nièces, belles-sœurs et beaux-frères de la famille Auclair.Nous tenons à te remercier Loulou pour toutes tes belles attentions, de ta présence si réconfortante, de l'immensité de ton amour ainsi que de toutes ces belles années passées à tes côtés. Merci de nous avoir partagé ta vision stoïque et ta force de caractère qui défiait vents et marées. Nous t'aimerons éternellement et nous espérons que c'est en paix que tu t'en es allée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un texte et/ou photo de vos beaux moments partagés avec notre Loulou que vous pouvez faire parvenir à l'adresse suivante :louisette.aubin41@gmail.com