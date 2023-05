LAMBERT, Sœur Colette



À Sillery, le 21 mai 2023, est décédée Sr Colette Lambert, sœur de la Ste Famille de Bordeaux, âgée de 93 ans, dont 66 ans de vie religieuse. Elle est née à St-Vallier de Bellechasse.La communauté et sa famille recevront les condoléances, une heure avant le service religieux, soit à 13 heures.L'inhumation aura lieu immédiatement après le service religieux au cimetière St-Michel de Sillery.Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et membres de la communauté. Elle était la sœur de feu Armande (feu Lucien Leclerc), feu Rita (feu Arthur Lecompte), feu Gemma (feu Léon Carrier), feu Laval (feu Jessie Hogg), feu Yolande (feu Julien Laurendeau), feu Clément (feu Suzanne Fournier), feu Ghislaine (feu Jean Duhamel), feu Jean-Claude (feu Jeannine Corriveau), feu André (Ida Pleau) et feu Yvan (Solange Bussières). Un chaleureux merci au personnel de l'Unité de Soins pour la qualité des soins prodigués de longues années.