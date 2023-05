PAQUET, Janine



Décédée le 29 mars 2023 à l'âge de 91 ans, fille de feu Paul Émile Paquet et de feu Émilienne Lavoie. Elle laisse dans le deuil plusieurs cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille sera présente à l'église à 12h30. Janine Paquet a eu une longue et distinguée carrière de 45 ans comme animatrice et journaliste sur les ondes de Radio-Canada. Parmi plus d'une trentaine d'émissions de radio et de télévision, notons ; Femme d'aujourd'hui, Présent, Jazz en liberté, Martin des musiciens, visite du général de Gaule, Musique des Canadiens et Musiques Actuelles.